مسابقة دوري الدرجة الأولى تنطلق السبت

تنطلق يوم بعد غد السبت منافسات الجولة الأولى لمسابقة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم 2024 – 2025 بمشاركة 15 فريقاً, يتنافسون على حصد البطاقتين المؤهلتين إلى دوري المحترفين للموسم المقبل ، ويشهد اليوم الأول إقامة 3 تجمع الأولى فريق الذيد مع جلف يونايتد في تمام الساعة 17:35 مساء على ملعب الذيد ، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مجد مع فليتوود يونايتد على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الساعة 17:35 مساء ، فيما تجمع المباراة الثالثة فريق جلف اف سي مع الظفرة في استاد حمدان بن زايد آل نهيان الساعة 17:45 مساء.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء يوم الأحد بإقامة 4 مباريات ، حيث يستضيف فريق دبا على ملعبه الحمرية الساعة 17:35 مساء ، وفي ذات التوقيت يلتقي فريق حتا على ملعبه الفجيرة ، ويلتقي مصفوت على ملعبه فريق الإمارات ، فيما يستضيف فريق العربي على ملعبه في أم القيوين فريق يونايتد الساعة 17:40 مساء.

وكان اتحاد الكرة قد أنهى كافة تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى من خلال إقامة سلسلة من الورش والدورات المختلفة التي ناقشت جميع الأمور الفنية والتنظيمية بهدف تعريف ممثلي الأندية بآخر التحديثات التي طرأت على لائحة المسابقة, وكذلك القوانين الجديدة للعبة, إلى جانب الأمور الإعلامية والتسويقية.

وتُعد بطولة هذا الموسم استثنائية من كافة النواحي, خاصة بعد قيام اتحاد كرة القدم بإطلاق برنامج الامتياز الرياضي لدعم أندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً ، حيث تم تخصيص مبلغاً مالياً للبرنامج تصل قيمته الاجمالية إلى 12.5 مليون درهم, سيتم توزيعها على الأندية سنوياً, بدءاً من هذا الموسم.

وحسب البرنامج, سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب, من المركز الأول حتى المركز الأخير ، كما سيتم دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى وفقاً للشروط المحددة ، وكذلك دعم الأندية طبياً.

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