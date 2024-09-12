Thursday, 12 September 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره الخارجي في زغرب

9/12/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً معسكره الخارجي, الذي أقيم
في زغرب الكرواتية على مدار أسبوعين ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر الجاري ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وخاض أبيض الشباب خلال فترة المعسكر 3 مباريات ودية تعادل في الأولى مع شقيقه المنتخب القطري بهدف لهدف ، وخسر المباراة الثانية أمام بولندا بهدف دون مقابل ، وخسر كذلك في المباراة الثالثة أمام كرواتيا بهدفين لهدف.


وضمت قائمة المنتخب في معسكر كرواتيا 28 لاعباً اختارهم المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وهم
: زايد عبدالله ، عبدالله الشامسي ، علي الصفار ، محمد عبدالسلام ، يوسف أحمد ، سعود علي ، فهد جاسم ، منصور البلوشي ، حمدان سعيد ، نهيان المعمري ، عبدالرحمن طلال ، عتيق عصام ، سيف الكعبي ، راشد المزروعي ، عبدالعزيز المرزوقي ، فيصل إسماعيل ، محمد ناصر ، حازم محمد ، أنطوني خياط ، ماجد المهري ، غيث لوتاه ، سولمون سوسو ، سيف الفارسي ، محمد بطي ، عبدالله فيصل ، عبيد سالم ، عيد الحمادي وغيث عبدالله

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12092024000110011019ID1108666386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث