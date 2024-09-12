منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره الخارجي في زغرب

اختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً معسكره الخارجي, الذي أقيم

في زغرب الكرواتية على مدار أسبوعين ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر الجاري ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

وخاض أبيض الشباب خلال فترة المعسكر 3 ودية تعادل في الأولى مع شقيقه المنتخب القطري بهدف لهدف ، وخسر المباراة الثانية أمام بولندا بهدف دون مقابل ، وخسر كذلك في المباراة الثالثة أمام كرواتيا بهدفين لهدف.



وضمت قائمة المنتخب في معسكر كرواتيا 28 لاعباً اختارهم المدرب الوطني سليم عبدالرحمن وهم

: زايد عبدالله ، عبدالله الشامسي ، علي الصفار ، محمد عبدالسلام ، يوسف أحمد ، سعود علي ، فهد جاسم ، منصور البلوشي ، حمدان سعيد ، نهيان المعمري ، عبدالرحمن طلال ، عتيق عصام ، سيف الكعبي ، راشد المزروعي ، عبدالعزيز المرزوقي ، فيصل إسماعيل ، محمد ناصر ، حازم محمد ، أنطوني خياط ، ماجد المهري ، غيث لوتاه ، سولمون سوسو ، سيف الفارسي ، محمد بطي ، عبدالله فيصل ، عبيد سالم ، عيد الحمادي وغيث عبدالله

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