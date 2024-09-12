أرتيتا يواصل الرحلة مع أرسنال حتى 2027

وافق الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، على تجديد عقده مع ناديه حتى عام 2027، لينهي حالة من الشك بشأن مستقبله بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية على نطاق واسع الخميس.

وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على "المدفعجية" عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل.

ودعا أرتيتا الشهر الماضي إلى الهدوء فيما يتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن مؤكدا أن تركيزه كان ينصب على فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي تجديد عقده قبل المواجهة المرتقبة لأرسنال مع توتنهام غريمه في شمال لندن في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

نجح أرتيتا منذ ان ترك الجهاز الفني لمانشستر سيتي لتولي المهمة خلفا لمواطنه أوناي إيمري، في إحراز الألقاب (أحرز كأس إنكلترا في موسمه الأول) مع أرسنال ونافس بقوة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الاخيرين.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في الترتيب بعد فوزين وتعادل، وسيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد أتالانتا الإيطالي.

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