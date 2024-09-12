محمد بن راشد: علاقتنا مع البحرين وملكها قديمة وشخصية وعميقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقات الإمارات مع البحرين، ومع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، قديمة وشخصية وعميقة.
ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، صوراً من لقائه بالعاهل البحريني، معلِّقاً: «أثناء لقائي اليوم مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين».
وأضاف سموه: «علاقتنا مع البحرين ومع ملكها قديمة وشخصية وعميقة، صديق لا يتغير، وسند لا يتزحزح، وأخ لا تزيده الأيام إلا محبةً وقرباً».
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