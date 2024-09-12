محمد بن راشد: علاقتنا مع البحرين وملكها قديمة وشخصية وعميقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقات الإمارات مع البحرين، ومع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مملكة البحرين الشقيقة، قديمة وشخصية وعميقة.

ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، صوراً من لقائه بالعاهل البحريني، معلِّقاً: «أثناء لقائي اليوم مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة البحرين».

وأضاف سموه: «علاقتنا مع البحرين ومع ملكها قديمة وشخصية وعميقة، صديق لا يتغير، وسند لا يتزحزح، وأخ لا تزيده الأيام إلا محبةً وقرباً».