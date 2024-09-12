دناتا تفوز بعقد مع الملكية الأردنية في مطار جون إف كيندي الدولي

حصلت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، على عقد متعدد السنوات لتقديم خدماتها إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وستقدم دناتا مجموعة كاملة من خدمات الركاب والأمتعة بشكل آمن وموثوق للناقل الوطني الأردني، والذي يشغل خدمة يومية بين مطار جون إف كينيدي ومطار الملكة علياء الدولي في عمّان. وسيساهم فريق دناتا المتخصص في توفير تجربة سفر عالية الجودة لـ 125 ألف مسافر على متن 360 رحلة سنوياً للملكية الأردنية.

ومن شأن هذا العقد أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة القائمة بين الطرفين في الولايات المتحدة، حيث تقدم دناتا بالفعل مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية للملكية الأردنية في ديترويت منذ عام 2019.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في الأمريكتين في دناتا: "نفخر بتوسيع نطاق شراكتنا المتميزة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في نيويورك، ويتطلع فريقنا إلى المساهمة في دعم نجاح الناقلة من خلال تقديم أفضل خدماتنا في فئتها".

وتعمل دناتا حالياً في الصالات رقم 1 و4 و8 في مطار جون إف كينيدي الدولي وتخدم أكثر من 30 شركة طيران في المطار بفريق مكون من 1100 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع أكثر من 21 ألف رحلة سنوياً.

تقدم دناتا، مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية والشحن لأكثر من 70 شركة طيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال 3300 موظف يركزون على العملاء. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت دناتا خدماتها لأكثر من 60 ألف رحلة في الولايات المتحدة، حيث ساعدت أكثر من 18 مليون مسافر وتعاملت مع 200 ألف طن من البضائع.

تأسست دناتا في عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة وآمنة للمناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2023/ 2024، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 778 ألف رحلة طيران، و2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت 123 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.4 مليار دولار.

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