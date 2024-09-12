«أوبن إيه آي» تفكر في رفع اشتراكات «شات جي بي تي» إلى 2000 دولار شهرياً

تدرس شركة «أوبن إيه آي»

OpenAI زيادة أسعار الاشتراك الشهري لبعض خدماتها، إلى 2000 دولار شهرياً، بنسبة زيادة تصل إلى 9900%، في ظل تقارير تتحدث عن احتمالية إعلان إفلاس الشركة قريباً، حسبما ذكر موقع "ذا إنفورميشن".

ورغم تجاوز الشركة حاجز المليون مشترك بسعر رمزي يبدأ بـ20 دولاراً شهرياً، إلا أن التقرير أشار إلى أن OpenAI سترفع الاشتراكات الخاصة بالشركات وفِرق العمل، في ظل ترجيحات بأن العائدات ليست كافية لتغطية كلفة الشركة، حيث يستخدم مئات الملايين من الأشخاص الخدمة المجانية، التي تشمل أداة توليد الصور Dall-E.

ورغم أن الخدمة متاحة مجاناً للجميع، إلا أن المشتركين يتمتعون بامتيازات تشمل أولوية الوصول إلى النماذج المتطورة خلال أوقات الذروة، والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء نسخ مخصصة GPTs من نموذج GPT.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه زيادة أسعار الاشتراكات قد تطبق على الخدمات التي تعتمد على نموذج GPT-4o أو النماذج المقبلة مثل Strawberry وOrion.

ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يشرح سبب هذه الزيادة المحتملة أو تفاصيل إضافية حولها.

وناقش مسؤولون تنفيذيون بشركة «أوبن إيه آي» تحديد أسعار للاشتراك في نماذج اللغات الكبيرة التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «ستروبيري» و«أريون» ، حسب ما نقلته «رويترز» عن تقرير نشرته «ذا إنفورميشن» في وقت سابق هذا الشهر نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الشركة ناقشوا فرض أسعار أعلى خلال المناقشات الداخلية المبكرة بشأن نماذج اللغات الكبيرة.

وحسب التقرير، فإن التكلفة الحالية لاستخدام «شات جي بي تي بلاس» روبوت الدردشة الذي طورته «أوبن إيه آي» تبلغ 20 دولاراً شهرياً، حيث تمتلك الشركة مليون مشترك، لكن في الوقت نفسه يصل النموذج المجاني إلى مئات الملايين من المستخدمين.

وفي أواخر أغسطس، ذكرت «أوبن إيه آي» أنها تهدف لإطلاق «ستروبيري» الذي سيكون قادراً على حل المشكلات والمهام التي تتجاوز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، كما سيتمكن من حل المشكلات الرياضية التي لم يواجهها أبداً وأداء مهام عالية المستوى مثل تطوير استراتيجيات السوق وإجراء أبحاث عميقة.

وتحمل «أوبن إيه آي» لواء الصناعة، وأنفقت 7 مليارات دولار على تدريب نماذجها (مقارنة بـ1.5 مليار دولار فقط على الموظفين)، وتتوقع خسائر بقيمة 5 مليارات دولار، بسبب عدة عوامل منها شراء الأجهزة، والبنية الأساسية لمركز البيانات، والطاقة والتبريد، ناهيك عن تكلفة تدريب نموذج لغوي كبير، واستناداً إلى التوقعات، قد تتقدم بطلب إفلاس في غضون العام المقبل على الرغم من أن جولة التمويل الأخيرة من المستثمرين من المرجح أن تؤخر الحاجة إلى إجراء مالي جذري.





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