عقار مضاد لاضطراب نقص الانتباه يسبب الهوس

يثير عقار "أديرال"، وهو مضاد لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) يلقى إقبالاً واسعاً في الولايات المتحدة، مخاوف لدى الباحثين بشأن آثاره الجانبية النادرة، ولكن الخطرة، في حين زادت الوصفات الطبية له بشكل كبير خلال العقدين الفائتين.

وأفادت دراسة نُشرت اليوم بأنّ الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من هذا المنشط هم أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بالذهان (فقدان الاتصال بالواقع) أو الهوس (مرحلة الطاقة العالية بشكل غير اعتيادي، والسلوك غير المنتظم).

لكن لا توجد مبادئ توجيهية واضحة بشأن الجرعات القصوى التي ينبغي تناولها، وقد زاد عدد الشباب الصغار الذين يستخدمون الدواء منذ جائحة كوفيد-19، غالبيتهم في إطار التطبيب من بعد.

وأجرى الدراسة فريق بقيادة الطبيبة النفسية لورين موران من مستشفى ماس جنرال بريغهام في بوسطن.

وركّزت الباحثة اهتمامها على هذا الموضوع في أولى مراحل مسيرتها المهنية، بعدما لاحظت أنّ عدداً كبيراً من الطلاب في الجامعة يستشيرون متخصصين في شأن هذا الموضوع.

وقالت لوكالة فرانس برس: "كنا نرى نسبة كبيرة من الأشخاص من دون تاريخ نفسي كبير ويصابون بأول نوبة من الذهان أو الهوس في سياق استخدام المنشطات".

وعندما علمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) بهذه الحالات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أضافت تحذيراً إلى ملصق الدواء. ولكن لم يُجرَ سوى عدد قليل من الأبحاث لتحديد معدلات الآثار الجانبية أو علاقتها بالجرعة.

وراجعت لورين موران وزملاؤها السجلات الطبية لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً أُدخلوا إلى مستشفيات ماس جنرال بريغهام بين عامي 2005 و2019. وهذه الفئة العمرية هي السنّ الأبرز التي يُصاب خلالها الأشخاص بالذهان.

وتوصّل الباحثون إلى أنّ 1374 شخصاً عانوا من أول نوبة من الذهان أو الهوس، وقارنوهم بـ2748 مريضاً دخلوا المستشفى بسبب اضطرابات نفسية أخرى.

ومن خلال تحليل استخدام "أديرال" خلال الشهر السابق والأخذ بالاعتبار متغيرات أخرى مثل تعاطي المخدرات، تمكنوا من تحديد تأثير المنشطات على وجه التحديد.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا "أديرال" كانوا أكثر عرضة بـ2,68 مرة للدخول إلى المستشفى بسبب الذهان أو الهوس مقارنة بمَن لم يتناولوه، وقد ارتفع هذا الاحتمال إلى 5,28 مرة لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعات أعلى (40 ملليغراما وأكثر).

تطبيب من بعد

ولم تتوصل دراسة منفصلة إلى أي خطر متزايد مع عقار "ريتالين"، وهو منشط آخر يوصف لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وتُرجع موران سبب الاختلاف إلى طريقة عمل هذين العقارين.

كلاهما يزيد مستويات الدوبامين الذي يؤدي دوراً في التحفيز والتعلّم. وبينما يزيد "أديرال"، وهو الأمفيتامين، من إفراز الدوبامين، يعمل "ريتالين" عن طريق منع إعادة امتصاصه.

ورأت موران أنّ الدراسة توضح ضرورة الإشارة بوضوح إلى الجرعات القصوى على الملصقات، التي توصي راهناً بمعالجة المرضى عن طريق تناول 20 ملليغراماً، لكنّ الأطباء يصفون عمليا جرعات مختلفة بشكل كبير.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أنّ أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الأكثر تقدما تتطلب جرعة أعلى. لكنّ الباحثة لاحظت في بعض الأحيان "إهمالاً في الوصفات الطبية".

وأضافت موران: "قد يعتقد الناس، مثل بعض الأطباء، أنّ التخلّص من مختلف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ممكن، لكنّ هذا غير واقعي".

وتُنتقد خدمات التطبيب من بعد بسبب الإفراط في وصف عقار "أديرال"، ما يسهم في النقص الذي قد يحرم مَن يحتاجون بالفعل إلى العلاج.

واقترحت إدارة مكافحة المخدرات وقف السماح بوصف دواء "أديرال" من خلال خدمات التطبيب من بعد، لكنّها مددت هذا الاقتراح حتى نهاية عام 2024 بسبب الاحتجاج عليه.

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