انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي

انطلقت، اليوم، فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، الذي ينعقد بتنظيم من غرف دبي وغرفة الصين للاستيراد والتصدير للمنتجات الكهربائية والميكانيكية، واستضافة كل من وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي تنظيم المنتدى على هامش الزيارة الرسمية للي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، إلى الدولة، ويهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، في كلمته ضمن فعاليات المنتدى: «تسهم الجهود المشتركة بين البلدين في دعم أهداف مبادرة الحزام والطريق، وقد طورت دولة الإمارات، في ظل مكانتها كمركز لوجستي وتجاري رائد عالمياً، بنية تحتية متقدمة للربط بين مختلف قارات العالم، وتشكل من خلال موقعها الاستراتيجي على خريطة طريق الحرير الجديد بوابة حيوية للأسواق في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف: «تعتبر الصين مركز ثقل اقتصادياً في العالم، كما تتمتع بخبرات واسعة في مجال التقنيات المتقدمة، وتلعب الشراكة الوثيقة والمتنامية مع الصين دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم».

وأكد أن «التعاون التكنولوجي يسهم بدور فعَّال في دعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، لذا ستتسارع وتيرة التعاون مع الصين في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً على أن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا تمتلك كل الإمكانات اللازمة للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.

وأوضح أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ستقوم، خلال الشهر المقبل، باستضافة معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، لافتاً إلى أن دورة العام الجاري من الحدث، التي ستُعقد في دبي الشهر المقبل، ستشكل منصة حيوية للشركات الرقمية والمستثمرين من الصين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها المعرض.

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