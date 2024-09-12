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قتلها ثم قطَّع جثتها بمنشار كهربائي ومقص زراعي - فيديو

9/12/2024 7:18:01 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - روى الصحفي المختص بالقضايا الأمنية ، غازي مرايات تفاصيل جريمة قتل مروعة وقت في سويسرا وكانت ضحيتها ملكة جمال البلاد.

وأشار مرايات في فيديو له عبر صفحاته على مواقع التواصل الى ان رجلا اربعينيا قتل ملكة جمال
سويسرا السابقة والتي كانت في الثلاثينات من عمرها وقت وقوع الحادثة ، وبعد قتلها قام بتقطيع جثتها مستخدما منشارا كهربائيا ومقصا زراعيا، وطحن أجزاء من جثتها بالخلاط الكهربائي.

المتهم أدى ان ارتكب جريمته بالدفاع عن نفسه ، ولكن التحقيقات لم تثبت روايته.

المزيد من التفاصيل عبر الفيديو :

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