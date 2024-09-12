قتلها ثم قطَّع جثتها بمنشار كهربائي ومقص زراعي - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - روى الصحفي المختص بالقضايا الأمنية ، غازي مرايات تفاصيل جريمة قتل مروعة وقت في سويسرا وكانت ضحيتها ملكة جمال البلاد.
وأشار مرايات في فيديو له عبر صفحاته على مواقع التواصل الى ان رجلا اربعينيا قتل ملكة جمال
سويسرا السابقة والتي كانت في الثلاثينات من عمرها وقت وقوع الحادثة ، وبعد قتلها قام بتقطيع جثتها مستخدما منشارا كهربائيا ومقصا زراعيا، وطحن أجزاء من جثتها بالخلاط الكهربائي.
المتهم أدى ان ارتكب جريمته بالدفاع عن نفسه ، ولكن التحقيقات لم تثبت روايته.
المزيد من التفاصيل عبر الفيديو :
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