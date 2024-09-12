مذكرة تعاون بين «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي» و«دائرة الأراضي والأملاك»

أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك دبي مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عام يدعم التعاون المشترك بشأن تقييم الكفاءات السلوكية للكوادر البشرية ويساهم في عملية تبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود المتواصلة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إعداد وتجهيز الكوادر البشرية الحكومية وتزويدها بالمهارات الكاملة التي من شأنها تطوير أدائهم الوظيفي، وتمكين قدراتهم لتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. كما تُجسّد هذه المذكّرة جهود الدائرة في تقديم رؤى مبتكرة وحلول مستقبلية تساهم في تطوير قطاع الموارد البشرية بما يدعم تنافسية إمارة دبي.

ووقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعقيباً على ذلك، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على ترسيخ علاقات التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بعملية تبادل الخبرات والمعارف التي تمكّن كوادرنا البشرية وتزودها بالمهارات المستقبلية اللازمة للتطور والنمو، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للإمارة في تعزيز مهارات وقدرات موظفي حكومة دبي.

وقال الفلاسي: "تُمثل مذكرة التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خطوةً جديدةً في مجال التعاون المشترك الذي يسهم في تقديم كافة المعارف والخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الموارد البشرية للدائرة وتطوير الكفاءات السلوكية، عبر مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية والمسارات التدريبية المبتكرة التي تعزز جاهزية الكوادر للمستقبل، وترتقي بأدائهم الوظيفي داخل مؤسساتهم، مما يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة للإمارة عبر كافة الأصعدة والمجالات.

من جهته، قال مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعد الشراكات الفعالة مع الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتحقيق التميز والتطوير المستدام في مؤسساتنا، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تعزيز التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتطوير كوادرنا البشرية المؤهلة، ورفع مستوى الأداء الوظيفي بما يواكب متطلبات المستقبل. إن تأهيل الكوادر البشرية وتمكينها بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة يعد من أولوياتنا لتحقيق الرؤى الاستراتيجية لإمارة دبي".

وأضاف بن غليطة: "لا يقتصر التعاون بيننا على تقديم برامج تدريبية مبتكرة فقط، بل يمتد ليشمل بناء منظومة متكاملة تركز على التطوير المستمر للمهارات، وتحقيق مستويات عالية من التميز المعرفي والابتكار. وستسهم هذه الشراكة في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية وفعالية، ما يدعم جاهزية كوادرنا البشرية ويعزز من تنافسية إمارة دبي على الصعيدين المحلي والدولي."

وسيسهم الإطار العام الذي ستوفره دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ في إيجاد منظومة متكاملة تضمّ برامج تعليمية وتدريبية مُبتكرة ومُصمّمة لتُلبّي متطلبات وتخصصات الدائرة، فضلاً عن العديد من الأبحاث والدراسات المرتبطة بالموارد البشرية، والتي ستعزز من مهارات وخبرات الكوادر البشرية، مع تسليط الضوء على جوانب الابتكار والتميز المعرفي.

كما ستقدم دائرة الموارد البشرية مقترحات التقييم لكل نشاط بما يتضمنه من قائمة الكفاءات السلوكية والمعايير اللازمة لاستخدامها في التقييم، إضافةً إلى توفير أدوات التقييم، وإعداد قالب محدد للكفاءات، مع تقديم التقارير المتعلقة بالتنفيذ وذلك بحسب الغاية المستهدفة من التقييم باللغة العربية أو الإنجليزية.