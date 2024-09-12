رئيس الدولة: الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الصين بما يحقق التقدم والازدهار لشعبينا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الصين بما يحقق التقدم والازدهار.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، في أبوظبي».

وأضاف سموه: «بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا».

وتابع سموه: «علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا».