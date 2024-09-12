رئيس الدولة: الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الصين بما يحقق التقدم والازدهار لشعبينا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الصين بما يحقق التقدم والازدهار.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، في أبوظبي».
وأضاف سموه: «بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا».
وتابع سموه: «علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا».
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