«الطرق والمواصلات» و«شرطة دبي» تطلقان مبادرة الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة

دشنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي مبادرة الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة في إمارة دبي، ويأتي إطلاق هذه الدوريات ضمن الجهود المشتركة لتكثيف عمليات الرقابة والحملات التفتيشية وتوسيع نطاق التغطية في الإمارة، لتشمل 6 شوارع رئيسة، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع الخيل، وشارع رأس الخور، وشارع مطار آل مكتوم، وشارع دبي العين.

وأوضح اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن تدشين الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة في الشوارع الهامة على مستوى إمارة دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسة هي الرقابة والضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات والتوعية المرورية ومحور تطوير الأنظمة والإدارة.

وأكد أن الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة، ستساهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات للسلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب الالتزام بالصيانة الميكانيكية لهذه المركبات، لما لها من دور هام في التحكم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.

وشدد اللواء الغيثي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على قائدي المركبات بشكل عام والمركبات الثقيلة بشكل خاصة في الالتزام بقوانين السير والمرور بما يضمن السلامة العامة، مُطالباً قائدي المركبات الثقيلة بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية في مختلف الشوارع وبمسافة الأمان، والقيام بالفحص الدوري للمركبات، وأخذ فترات الراحة الضرورية خلال قطاع المسافات الطويلة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، والتحقق من صلاحية وسلامة الإطارات.

وأشاد اللواء الغيثي بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات التي ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، في خفض وفيات حوادث السير.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة وشرطة دبي تعملان على رصد وضبط المركبات الثقيلة على الطرق

الخارجية، والتفتيش لمعاينة المركبات من الناحية الفنية وللتأكد من سلامة المركبات الثقيلة وجاهزيتها للسير على الطرق الخارجية، وفي ‏حال رصد تجاوزات تؤثر على سلامة ‏المركبات الثقيلة وسلامة الطريق ومستخدميه، سيتم تحرير المخالفات من قبل أفراد الشرطة، ويشمل التفتيش رصد الأعطال الفنية والتجاوزات، ومنها: (سلامة الإطارات، وتوفر معدات السلامة، وفاعلية الأنوار، والحمولة الزائدة، أو بروز الحمولة، والقيادة بدون ترخيص وتصريح).

وقال البنا: "يعد إطلاق الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة، ثمرة الجهود والتعاون الوثيق بين الهيئة وشرطة دبي، لتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في الإمارة وغايات هيئة الطرق والمواصلات من خلال تعزيز الضبط المروري لمرتكبي المخالفات من أصحاب المركبات الثقيلة للحد منها، حيث تحرص الهيئة على تنفيذ محور السلامة المرورية، وتحقيق رؤيتها في (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن معدل وفيات الحوادث المرورية انخفض بنسبة 93%، خلال الفترة من 2007 إلى عام 2023."

وأضاف البنا: "يخدم إطلاق الدوريات المشتركة للرقابة على المركبات الثقيلة الجهود الرقابية والعمل المشترك بين الهيئة وشرطة دبي في تعزيز استراتيجية السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات ونشر التوعية المرورية لسائقي الشاحنات بقواعد السير والمرور، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، ولكافة مستخدمي الطريق في إمارة دبي."

وأكد البنا سعي الهيئة إلى تعزيز تنافسية قطاع النقل اللوجستي البري، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، إذ يبلغ إجمالي عدد المركبات الثقيلة المسجلة 73861 مركبة ثقيلة، ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على تعزيز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة تقنيات ذات كلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.

الجدير بالذكر أن الهيئة أنجزت مؤخراً 10 استراحات للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، يجري تنفيذها بالشراكة مع «أدنوك»، وتتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي - حتا، وشارع دبي - العين، وشارع جبل علي - لهباب، وشارع العوير.

وتتراوح مساحة كل استراحة بين 5000 و10 آلاف متر مربع، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لكل استراحة بين 30 و45 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتشتمل الاستراحات على مرافق خدمية، وغرف للصلاة، ومحطات تعبئة الوقود (الديزل)، ومساحات لاستراحة السائقين.