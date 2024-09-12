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اعتذار قائدي لجمهور منتخبنا حديث «السوشيال ميديا»

9/12/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

على الرغم من تسجيله هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى حارس منتخبنا خالد عيسى خلال مباراة منتخب الإمارات ونظيره الإيراني ضمن الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال أمريكا ـ كندا 2026 إلا أن الدولي الإيراني مهدي قائدي لم يحتفل بالهدف، بل قام بالاعتذار لجمهور منتخبنا الذي ملأ مدرجات ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ويبدو أن لاعب كلباء الحالي وشباب الأهلي سابقاً لم ينس أفضال هذه الأندية عليه بعد أن أسهم كل من ((الفرسان)) و((النمور)) في تطوير مستواه حتى وصل إلى ما وصل عليه حالياً من أداء لافت.

واستحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة اللاعب الإيراني.

وعبر قائدي عن رضاه لقيادة منتخب بلاده للانتصار، وقال: أنا سعيد لأنني سجلت هدفاً في مباراة كانت صعبة ومعقدة وأمام منتخب منظم، وتابع: قبل الاحتفال بالهدف، شعرت أنه من المهم أن أعتذر من جماهير الإمارات. لافتاً إلى أن الإمارات بمثابة وطن ثانٍ لي، وهو يكن احتراماً كبيراً للإمارات وللشعب والجمهور الإماراتي، تماماً كما يكنّ للشعب في إيران.

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