اعتذار قائدي لجمهور منتخبنا حديث «السوشيال ميديا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
على الرغم من تسجيله هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى حارس منتخبنا خالد عيسى خلال مباراة منتخب الإمارات ونظيره الإيراني ضمن الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال أمريكا ـ كندا 2026 إلا أن الدولي الإيراني مهدي قائدي لم يحتفل بالهدف، بل قام بالاعتذار لجمهور منتخبنا الذي ملأ مدرجات ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ويبدو أن لاعب كلباء الحالي وشباب الأهلي سابقاً لم ينس أفضال هذه الأندية عليه بعد أن أسهم كل من ((الفرسان)) و((النمور)) في تطوير مستواه حتى وصل إلى ما وصل عليه حالياً من أداء لافت.
واستحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة اللاعب الإيراني.
وعبر قائدي عن رضاه لقيادة منتخب بلاده للانتصار، وقال: أنا سعيد لأنني سجلت هدفاً في مباراة كانت صعبة ومعقدة وأمام منتخب منظم، وتابع: قبل الاحتفال بالهدف، شعرت أنه من المهم أن أعتذر من جماهير الإمارات. لافتاً إلى أن الإمارات بمثابة وطن ثانٍ لي، وهو يكن احتراماً كبيراً للإمارات وللشعب والجمهور الإماراتي، تماماً كما يكنّ للشعب في إيران.
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