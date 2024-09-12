الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، مع حسام الدين دخيل، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.

جاء خلال اللقاء الذي جرى بينهما اليوم في مقر المجلس في أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن العلاقات الإماراتية التونسية عريقة وتاريخية وتمتد لعقود من التعاون والتفاهم المتبادل، حيث جمعت البلدين روابط قوية قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة في مختلف المجالات.

وأعرب معاليه عن تمنياته لحسام الدين دخيل بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في الدفع بعلاقات التعاون القائمة إلى آفاق أرحب.

بدوره، أعرب حسام الدين دخيل عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور في شتى المجالات.

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