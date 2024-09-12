Thursday, 12 September 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

9/12/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، مع حسام الدين دخيل، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.

جاء خلال اللقاء الذي جرى بينهما اليوم في مقر المجلس في أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن العلاقات الإماراتية التونسية عريقة وتاريخية وتمتد لعقود من التعاون والتفاهم المتبادل، حيث جمعت البلدين روابط قوية قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة في مختلف المجالات.

وأعرب معاليه عن تمنياته لحسام الدين دخيل بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في الدفع بعلاقات التعاون القائمة إلى آفاق أرحب.

بدوره، أعرب حسام الدين دخيل عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بما وصلت له دولة الإمارات من تقدم وتطور في شتى المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12092024000110011019ID1108665982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث