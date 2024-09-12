العثور على صورة شهيرة لتشرشل بعد عامين من سرقتها

أعلنت السلطات الكندية، اليوم، أنه عُثِر في إيطاليا على صورة فوتوغرافية شهيرة للزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل كانت قد سُرقت من فندق فخم في أوتاوا، مؤكدةً أنه أمكنَ رصد الصورة على إثر شرائها في مزاد.

وكان المصوّر الكندي من أصل أرمني يوسف كارش أهدى الصورة قبل وفاته إلى فندق "فيرمونت شاتو لورييه" في أوتاوا، وتقدّر قيمتها بمئة ألف دولار أمريكي.

والتقطت هذه الصورة، وهي واحدة من أكثر صور تشرشل شهرة وتظهر على الأوراق النقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية، بعدما ألقى المسؤول البريطاني كلمة أمام الكندي عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي أغسطس 2022، أخطَرَ موظفو الفندق الشرطة بأن نسخة مقلّدة عُلِّقت بدلاً من الصورة الأصلية في قاعة للمطالعة قرب الردهة الرئيسة.

وأفادت شرطة أوتاوا، بعد عامين من السرقة، أنها حددت هوية الجاني، وهو رجل يبلغ في الثالثة والأربعين يعيش على بعد 370 كيلومتراً غرب أوتاوا، مشيرةً إلى أنها عثرت على الصورة المسروقة في إيطاليا، على بعد آلاف الكيلومترات من الفندق.

وأوضحت الشرطة أن "اللوحة بيعت بواسطة دار مزادات في لندن إلى مشترٍ في مدينة جنوى الإيطالية"، مؤكدةً أن الطرفين "لم يكونا على علم بأن اللوحة مسروقة".

وأوقِف المشتبه به في أبريل الفائت، ووجهت إليه تهم السرقة والتزوير والاتجار بأشياء مسروقة.

وقالت المديرة العامة للفندق جنفييف دوما: "نحن سعداء بعودة الصورة الشهيرة التي تحمل عنوان +ذي رورينغ لايون+ The Roaring Lion (اي +الأسد الزائر+) إلى مكانها الصحيح في فندق +فيرمونت شاتو لورييه+".

وأضافت: "هذه الصورة ليست مجرد عمل فني لا يمكن تعويضه، ولكنها أيضاً جزء مهم من تاريخ فندقنا".

ويُتوقع إعادة الصورة خلال الأسابيع المقبلة إلى الفندق الذي يعتزم عرضه مرة أخرى لنزلائه وعامة الناس.