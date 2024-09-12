تالي سوليوشنز تطلق Tallyprime 5.0 لتقديم تجربة كاملة باللغة العربية

لمواكبة الاحتياجات المتطورة لمنظومة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أعلنت Tally Solutions، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا وتقديم برامج إدارة الأعمال، عن إطلاق الإصدار العالمي من TallyPrime 5.0، الذي يوفر تجربة متعددة اللغات تتسم بالشمولية والسلاسة. ومن بين الميزات البارزة "التجربة المثالية متعددة اللغات" التي ستسهل إجراء العمليات التجارية بلغات متعددة بسلاسة، سواء باللغة العربية أم الإنجليزية، دون التضحية بالدقة أو الاتساق. تتسم التجربة متعددة اللغات بالشمولية والتوافق والراحة والاتساق والدقة، ما يضمن تمكين الشركات من العمل بلغتها المفضلة لتعزيز قدرتها على التعاون.

يضمن المنتج إنجاز عمليات متعددة اللغات بسلاسة من خلال السماح للمستخدمين بعرض القسائم وإدارتها وإنشاء الفواتير وطباعتها وإصدار التقارير باللغات المفضلة لديهم، سواء باللغة العربية أم الإنجليزية، دون التضحية بالدقة أو الاتساق. ويدعم هذا الإصدار الأخير أيضًا ميزات محسّنة لإدارة الأعمال بهدف توفير تجربة أبسط وتحسين الكفاءة التشغيلية. وسينطلق إصدار TallyPrime 5.0 رسميًا ضمن سلسلة من العروض الترويجية بدءًا من دبي، وستتبعها مدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جدة والرياض ومسقط والدمام والمنامة والدوحة.

في سياق التعليق على إطلاق هذا الإصدار، صرَّح فيكاس بانتشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Tally Solutions، قائلًا: "من المرتقب أن تساهم الإمكانات متعددة اللغات وميزات إدارة الأعمال المتقدمة في إصدار TallyPrime 5.0 في إشعال ثورة في آلية تنفيذ العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل التزامنا في مواصلة الابتكار وتوفير التقنيات المناسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تعزيز القيادة وتعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمارات فيه. سيعزز هذا الإصدار العمليات التجارية، وليس ذلك فحسب، بل سيحسن أيضًا عملية اتخاذ القرار، وسيدعم التعاون مع الموردين والعملاء على نحو أفضل، ما يُمكِّن الشركات في نهاية المطاف من اتخاذ قرارات مستنيرة والعمل بكفاءة أكبر".

تتيح وظيفة "Bill Sorting" (فرز الفواتير) الجديدة للمستخدمين إدارة المدفوعات باستراتيجية، من خلال فرز الفواتير بحسب تواريخ الاستحقاق، ما يضمن تصفية مدفوعات الموردين من دون أي تأخير وتجنب فرض غرامات التأخير. ويمكن للمستخدمين أيضًا فرز الفواتير حسب التاريخ والمبلغ والرصيد النهائي، ما يتيح لهم تعزيز القدرة على تحديد الأولويات والتخطيط المالي.

علاوةً على ذلك، ترتب ميزة "Page Optimization" (تحسين الصفحة) ما يصل إلى 50 عنصرًا مختلفًا في كل صفحة بذكاء، ما يضمن رؤية جميع التفاصيل دون التأثير في وضوحها، ويُساهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل استخدام الورق. تعمل هذه الإمكانية على تحسين القدرة على القراءة والحدّ من هدر الورق، وليس ذلك فحسب، بل وتتماشى أيضًا مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "Stripe View" (عرض الشريط) على تظليل صفوف الفاتورة بالتناوب، ما يؤدي إلى تحسين إمكانية القراءة بفعالية وتسهيل التنقل في المستندات.

لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركات من إطلاق هذا الإصدار، خططت Tally لطرح نهج قوي في التسويق يشمل سلسلة من العروض الترويجية عالية التأثير تستهدف ما يقرب من 2000 شركة، ونهج تسويقي رقمي واجتماعي فعال، وقنوات تواصل مع المؤثرين. فضلًا عن ذلك، ستتواصل شبكة شركاء Tally القوية مع الشركات من مختلف القطاعات والمجالات لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال من آخر تحديثات المنتج.