ديليفرو تُقدم تدريباً على الإسعافات الأولية لتعزيز سلامة السائقين

تماشياً مع التزامها بالتحسين المستمر لسلامة السائقين وعافيتهم، استكملت ديليفرو مبادرة التدريب على الإسعافات الأولية المخصصة للسائقين بدعم من معهد اعتماد للتدريب، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية في 14 سبتمبر.

وقدم معهد اعتماد للتدريب الجلسة التي استهدفت الأفراد ممن لا يمتلكون خبرة طبية ويرغبون بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وركزت على تزويد السائقين بالمعلومات والمهارات والثقة اللازمة لاتخاذ القرار والتصرف بسرعة في الحالات الحرجة. وتعلم السائقون تقنيات الإسعافات الأولية، بما فيها الإنعاش القلبي الرئوي لكافة الأعمار، وتدبير الإصابات المفاجئة كالنزف والكسور، والتعامل مع الأمراض المفاجئة، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية. إن هذه الجلسة من معهد اعتماد للتدريب معتمدة من المعهد الأمريكي للسلامة والصحة، وتحظى باعتراف دولي، وتسري صلاحية الشهادة لمدة سنتين. وعند اكتمال التدريب، حصل السائقون على شهادة وشارة تعكس التزامهم بخدمة المجتمع.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: «يلعب السائقون دوراً محورياً في المجتمع. وتبرز في هذا الصدد أهمية تعزيز صحتهم و مهاراتهم في القيادة للحفاظ على عافيتهم وحماية المجتمعات التي يعملون فيها. بالتعاون مع معهد اعتماد التدريب، يتيح التدريب لسائقينا فرصة اكتساب مهارات الإسعافات الأولية الأساسية، مما يعكس التزامنا بصحتهم وعافيتهم ويسلط الضوء على قيمنا المتمثلة بالمساهمة بشكل إيجابي على المجتمع».

ومن جهته، أضاف علمزيب رحمن غول، أحد سائقي ديليفرو ممن حضروا جلسة التدريب: «ساعدني حضور تدريب الإسعافات الأولية على اكتساب المعرفة والفائدة. وإلى جانب الحفاظ على السلامة والأمان على الطرقات، أسعى بشكل مستمر لمساعدة الآخرين عندما تتاح لي الفرصة، ويسرني الحصول على المهارات الضرورية عن طريق هذا التدريب لدعم الآخرين عند الحاجة».

وتسلط المبادرة الضوء على التزام ديليفرو المستمر بسلامة سائقيها والمجتمع بشكل عام. وعن طريق تزويد سائقيها بمهارات الإسعافات الأولية الأساسية، ترتقي ديليفرو بمستويات سلامتهم على الطرقات وتمكنهم من لعب دور فعال في حالات الطوارئ، مما يعزز مهمتها المتمثلة بالمساهمة الإيجابية على المجتمع بدولة الإمارات.