افتتاح المتجر الأول لـ«ذاناين أوتليت» في سنشري مول بدبي

افتُتح أمس الفرع الأول لمتجر «ذاناين أوتليت» في سنشري مول بدبي، وقال مهدي أبا زيد، الرئيس التنفيذي لذاناين أوتليت: «يقدم ذاناين أوتليت تجربة عصرية وجديدة للتسوق، مع تنوع هائل في المنتجات وضمان تجربة رائعة للعميل للحصول على أهم العلامات التجارية بأقل الأسعار. نسعى من خلال ذاناين أوتليت لتلبية احتياجات العملاء بأفضل الأسعار، مع توفير مجموعات متنوعة من أشهر العلامات التجارية التي تُجدد باستمرار وتُقدم ضمن أفضل العروض والخصومات».

وأشار أبا زيد إلى أن سوق الإلكترونيات في قطاع الأوتليت والخصومات ما زال محصورًا في السوق التقليدي ولم ينتقل بعد بشكل كامل إلى التجارة الحديثة، بخلاف قطاعات الأغذية والأزياء التي تتميز بتنظيم أفضل. ومن هنا، جاءت فكرة «ذاناين أوتليت» لنقل تجربة التسوق الممتعة من السوق التقليدي إلى التجارة الحديثة، وفقًا لأحدث معايير مدارس التجزئة العالمية.

ويوفر «ذاناين أوتليت» للعائلات تجربة تسوق فريدة ومريحة، تتضمن مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الجميع، من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، إلى الأحذية ذات العلامات التجارية العالمية، وأجهزة اللياقة والرياضة، ومنتجات العناية بالطفل. وهذا يجعل من «ذاناين أوتليت» وجهة تسوق شاملة للعائلة تلبي كافة احتياجاتهم في مكان واحد.

ويضم المتجر تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية في الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الآيباد، وإكسسوارات الموبايل، من أبرز العلامات: آبل، سامسونج، شاومي. كما يقدم أجهزة كهربائية مثل التلفزيونات، الثلاجات، الغسالات، من علامات مثل: فيليبس، هيتاشي، هوفر، وبلاك أند ديكر وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المتجر أدوات رياضية، أجهزة جيم، دراجات، وعلامات عالمية من الحقائب، الساعات، والنظارات، بالإضافة إلى الأحذية من أديداس، بوما، وسكيتشرز، إلى جانب أجهزة وأدوات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالطفل والألعاب.

وتتنوع فئات المنتجات داخل المتجر بين جديدة كليًا،او بدون علبه، او مفتوحة العلبة، أو مع أضرار طفيفة في العلبة، مع ضمان على جميع الأجهزة والأدوات حسب كل علامة تجارية.

وفيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، يتمتع العملاء بفترة ثلاثة أيام لإرجاع المنتج، بالإضافة إلى ضمان الصيانة والتصليح لمدة ستة أشهر من خلال الفنيين المتواجدين في المتجر وبالتنسيق مع مراكز الصيانة للموردين.

يهدف متجر «ذاناين أوتليت» إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة بأسعار مدروسة، مع توفير خصومات كبيرة وحقيقية، ليصبح الوجهة المثلى للتسوق الذكي والممتع للعائلات في دبي، مقدماً تجربة تسوق مريحة وفريدة تلبي تطلعات الجميع.