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«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلتين بين أبوظبي وباريس منتصف يناير 2025

9/12/2024 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسيع خدماتها إلى باريس، مع رحلتين يومياً اعتباراً من 15 يناير 2025.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «يسعدنا أن نقدم رحلتين يومياً حيث تؤكد عودة طائرة A380 إلى باريس، متبوعة بإضافة طائرة 787-9 دريملاينر ذات الثلاث درجات، التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات».

وتابع: «مع الرحلات اليومية المزدوجة، تعمل الاتحاد على تعزيز الاتصال بين أبوظبي وباريس، مما يزيد من دمج العاصمة الفرنسية مع شبكة الاتحاد العالمية، إضافة إلى تعزيز السفر السلس إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وما ورائهما، ما يجعل أبوظبي مركزاً رئيسياً للسفر الدولي».

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