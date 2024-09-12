طرح باقات كبار الشخصيات لـ «القرية العالمية» على 3 مراحل تبدأ 21 سبتمبر

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ طرح باقاتها المنتظرة لكبار الشخصيات المخصصة للموسم 29، لتتيح لرواد الوجهة ومحبي زيارتها فرصة حصرية للارتقاء بتجربتهم من خلال مجموعة من الامتيازات الخاصة التي سيحظون بها.

وستطرح القرية العالمية خلال موسمها الجديد وللمرة الأولى عرضها الحصري الأكثر تميزاً، حيث تقدم لزوارها باقتي «ميجا الذهبية» و«ميجا الفضية». وستتيح هاتان الباقتان الجديدتان، امتيازات خاصة وفريدة تشمل البطاقات السنوية من فئة «ألتميت بلاتينوم» لدبي باركس آند ريزورتس، والتي توفر للضيوف دخولاً لا محدوداً إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، والتي تتضمن أحدث متنزهاتها «ريال مدريد ورلد» بالإضافة إلى متنزهات «موشنجيت دبي» و«ليجو لاند دبي» الترفيهية و«ليجو لاند المائية». تتضمن الباقتان أيضاً تذاكر لدخول «ذا جرين بلانيت دبي» و«روكسي سينما»، فضلاً عن خصومات حصرية على «فندق لابيتا» و«فندق ليجو لاند في دبي باركس آند ريزورتس».





الأسعار تصل إلى 7.350 درهماً

وسيجري طرح باقة كبار الشخصيات «ميجا الذهبية» بسعر 4.745 درهماً في حين حدد سعر باقة كبار الشخصيات «ميجا الفضية» مقابل 3.245 درهماً.

ستتوفر أيضاً هذا الموسم، وكما في كل عام، باقات كبار الشخصيات الأخرى التي تشهد طلباً كبيراً بفئاتها الشهيرة والمتنوعة، والتي تتضمن باقة كبار الشخصيات «الماسية» بسعر 7.350 درهماً، والباقة «البلاتينية» مقابل 3.100 درهم، والباقة «الذهبية» بقيمة 2.350 درهماً، والباقة «الفضية» مقابل 1.750 درهماً.

ويمكن لزوار القرية العالمية المتطلعين للحصول على باقات كبار الشخصيات الشراء شريطة أن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وأن يكونوا حاملين لهوية إماراتية سارية المفعول، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة أيضاً.





3 مراحل لطرح الباقات

واستجابة للطلب الكبير على باقات كبار الشخصيات، ونظراً إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها، سيتم طرح باقات كبار الشخصيات هذا الموسم عبر ثلاث مراحل مختلفة، وذلك ضماناً لحصول أكبر عدد ممكن من محبي القرية العالمية على باقاتهم بكل سهولة.

ستبدأ المرحلة الأولى بطرح كمية محدودة من باقتي كبار الشخصيات «ميجا» الجديدتين، وذلك صباح الأحد الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 وحتى صباح الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر لغاية الساعة 9:00 أو حتى نفاد الكمية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وستكون مخصصة للحجز المسبق على كميات محدودة من كل فئات باقات كبار الشخصيات التي تشمل «الماسية» و«البلاتينية» و«الذهبية» و«الفضية»، فضلاً عن باقتي «ميجا» الجديدتين مع رسوم مخصصة لهذا الحجز المسبق بقيمة 150 درهماً.

هذا وستنطلق المرحلة الثالثة من طرح باقات كبار الشخصيات للبيع أمام الجميع، وبكل الفئات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

واحتفاءً بانطلاق الموسم الـ 29 المرتقب، كشفت القرية العالمية، أنها ستقدم لضيوفها مفاجأة رائعة ستكون مخبأة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بقيمة 29.000 درهم، وذلك تزامناً مع مرور 29 موسماً على انطلاق الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة. تعتبر هذه الجائزة بمثابة تكريم لزوار القرية العالمية، حيث سيحظى الفائز من خلالها على تجربة ذات ذكرى مميزة لا تنسى في هذه المناسبة.

هذا وسيحصل الضيوف من حاملي باقات كبار الشخصيات، على مجموعة من الامتيازات الخاصة التي تشمل تذاكر دخول كبار الشخصيات، والاصطفاف في مناطق مواقف كبار الشخصيات والحصول على بطاقة الروائع الخاصة بكبار الشخصيات، والتي يمكن استخدامها في العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، من بينها العرض الشيق و«نيون جالاكسي اكس تشالنج زون» ومنطقة «كرنفال» الشهيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القرية العالمية ستفتح أبوابها أمام الزوار للدخول إلى عالمها الأكثر روعة يوم الأربعاء 16 أكتوبر المقبل للاستمتاع بالموسم الـ 29 الخاص بها.