أسهم شركات ترامب تتأرجح بعد مناظرة نارية مع هاريس

سارع المتعاملون لتغيير مساراتهم، الأربعاء، في أعقاب مناظرة جرى متابعتها عن كثب، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس، إذ تحولت الرهانات لصالح هاريس بعد الحدث.

وتراجعت أسهم مجموعة للإعلام والتكنولوجيا، الشركة التي تمتلك تروث سوشيال، بنحو 14 في المئة، بينما تراجعت أسهم بتكوين والعملات المشفرة. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الشمسية، التي يرى المحللون أنها ستستفيد من فوز هاريس، وانخفضت أسهم الرعاية الصحية.

وفي مناظرة شهدت منافسة قوية، اشتبك ترامب وهاريس حول كل شيء، من الاقتصاد إلى الهجرة، ومشاكل ترامب القضائية، إذ سعى كل منهما إلى لحظة قد تغير مسار الحملة في سباق متقارب.

وجلبت المناظرة بعض التفاصيل الجديدة للمتعاملين حول قضايا قد تؤثر في الأسواق، منها الرسوم الجمركية والضرائب والتشريعات. لكن أسواق التنبؤ عبر الإنترنت، أظهرت رهانات على احتمالية أقوى لفوز هاريس في نوفمبر، إذ تحسنت احتمالات فوز هاريس في سوق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في بريديكت إت إلى 55 سنتاً، من 53 سنتاً قبل المناظرة، بينما انخفضت احتمالات ترامب إلى 47 سنتاً، من 52 سنتاً.

وفي حين أن السباق الرئاسي يشغل أذهان المتعاملين كثيراً، فقد تضافرت المخاوف السياسية مؤخراً، مع محفزات السوق الأكثر إلحاحاً، منها المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الأمريكي المحتمل، والغموض بشأن مدى احتياج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين أن التحول الطفيف في التصورات الخاصة بالمرشحين، قد يكون مهماً في سباق ربما يحسمه عشرات الآلاف من الأصوات في مجموعة من الولايات. وبحسب متوسطات استطلاعات الرأي، التي جمعتها صحيفة نيويورك تايمز، فإن المرشحين متعادلان فعلياً في الولايات السبع المتأرجحة، التي من المرجح أن تحسم الانتخابات.

ووعد ترامب بخفض الضرائب على الشركات، واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التجارة والرسوم الجمركية. كما قال إن الدولار القوي يضر بالولايات المتحدة، رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن سياساته قد تحفز التضخم، وتدعم العملة في نهاية المطاف.