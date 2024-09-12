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أوكرانيا تعلن إسقاط 44 مسيَّرة أطلقتها روسيا ليلاً

9/12/2024 6:00:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، أنها أسقطت 44 من أصل 64 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافت، في بيان نُشر على تطبيق المراسلة «تلغرام»، أن القوات الروسية استخدمت أيضاً خمسة صواريخ.

كان الكرملين قد توعَّد بالرد على أوكرانيا في حال رُفعت القيود عن استخدامها الصواريخ.

وأكد الكرملين، أمس، أنه سيردّ «بشكل مناسب»، إذا رفعت الولايات المتحدة القيود التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ التي زوّدتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «يدرس ذلك».

ورداً على سؤال عن رد الكرملين على خطوة مماثلة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «سيكون مناسباً».

وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان في حد ذاته «رداً» على دعم الغرب لكييف.

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