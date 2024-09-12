وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي لتعزيز العمل المشترك في خدمة الثقافة وتحفيز الاستثمار

(MENAFN
- SNB) الرياض-
بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وقع معالي الأستاذ حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، والأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والبنك الأهلي السعودي؛ لتعزيز التعاون المشترك في خدمة الثقافة السعودية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي.
وتضمنت مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في إثراء المحتوى الثقافي لتجربة زوار المقرات والفروع التابعة للبنك، والتعاون في دعم الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الثقافي، إضافةً إلى رعاية وتفعيل الخدمة المجتمعية، وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير ودعم المواهب الثقافية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الدائم بين وزارة الثقافة ومختلف الجهات، بهدف المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني، وإثراء المحتوى الثقافي بمختلف أشكاله، وتعزيز تجربة الزوّار للجهات بما ينسجم مع الحراك الثقافي، ويدعم جهود بناء قطاع ثقافي مزدهر.
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