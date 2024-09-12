معرض عالم الصمامات 2024 في دوسلدورف يستفيد من الطلب المتزايد في الشرق الأوسط

(MENAFN
- OZON MARKETING) الإمارات العربية المتحدة، دبي - سبتمبر ,112024: من المتوقع أن يصل سوق الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي في غضون الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بعد أن كان يبلغ حالياً 2.5 مليار دولار، وذلك بفضل التطور السريع للبنية التحتية في المنطقة، مع نمو سنوي مركب يزيد عن 6%.
وفي معرض الترويج للمعرض العالمي المقبل "معرض عالم الصمامات 2024"، صرّح متحدث باسم "ميسي دوسلدورف" بأن الشرق الأوسط يعد واحداً من أكبر الأسواق العالمية للصمامات الصناعية، ويعتبر هذا المعرض الأكبر عالمياً في هذا المجال.
وقال فريدريش جورج كيرير، مدير المحفظة العالمية لدى "ميسي دوسلدورف": "بالرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة الأكبر، إلا أن الطلب على الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، استمر في النمو بشكل كبير بفضل التطورات الهائلة في البنية التحتية. لطالما كانت صناعة النفط والغاز من أكبر المشترين التقليديين لهذه الصمامات، لكن التطور السريع في قطاعات مثل تحلية المياه ومعالجة المياه وتوليد الطاقة قد ساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعة".
ووفقًا لتقرير صادر عن "جلوبال ماركت إنسايتس"، فإن الدول الرئيسية التي تستهلك الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط هي السعودية، الإمارات، ومصر. ففي عام 2023، هيمنت السعودية على السوق العالمي للصمامات الصناعية بحصة تبلغ حوالي 22.4%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.6% حتى عام 2032، تليها الإمارات بمعدل نمو يقارب 6%.
ووفقًا لتقرير صادر عن "ماركتس آند ماركتس"، من المتوقع أن يصل السوق العالمي للصمامات الصناعية إلى 99.8 مليار دولار أمريكي في 2028، بعد أن كان 80.4 مليار دولار في عام 2023. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 28.95 مليار دولار بحلول عام 2029، مع توقع أن تلعب كل من الهند والصين دوراً رئيسياً في هذا السوق بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وأشار السيد فريدريش جورج كيرير إلى أن "معرض عالم الصمامات 2024" يمثل فرصة ضخمة للمشترين في الشرق الأوسط وكذلك للجهات الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مشاركة أكثر من 520 جهة عارضة من 36 دولة، بما في ذلك 429 شركة دولية و91 شركة ألمانية، التي ستعرض أحدث منتجاتها في دوسلدورف من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.
وأضاف كيرير أن المنتجات التي سيتم عرضها تشمل أيضاً أنظمة الصمامات الذكية التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة وحماية البيئة، مما يتماشى مع تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي المستمر الذي يسعى إليه القطاع الصناعي يتضمن التبني المتزايد للتقنيات الذكية في أنظمة الصمامات، وهو اتجاه سيشهد تقدمًا أكبر مع زيادة الطلب على الصمامات المزودة بأجهزة استشعار ومشغلات لتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة وتقليل استهلاك الطاقة.
وسيضم المعرض مجموعة واسعة من الابتكارات والحلول المتعلقة بالتحول الطاقوي العالمي، وصناعة البناء، وقطاع المياه والصرف الصحي، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وقطاع بناء السفن والصناعات البحرية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.
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