كيف حقق مستشفى سعودي كفاءة تشغيلية غير مسبوقة بفضل الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جذرياً بفضل التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي قلب هذا التحول، يبرز دور مركز الذكاء الصحي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يعمل منذ عام 2019 على تطوير تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي.
حيث حقق المركز إنجازات بارزة في مجال التشخيص والعلاج، حيث تم تطوير أكثر من 20 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه التطبيقات، استخدام تقنيات التعلم العميق لتحليل الصور الطبية بدقة عالية، مما ساهم في تشخيص الأمراض بدقة أكبر وسرعة فائقة. كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تخصيص العلاج لكل مريض بناءً على تحليل بياناته الصحية الشاملة، مما أدى إلى تحسين نتائج العلاج.
وقد قام المركز مؤخرًا بكشف النقاب عن أحدث ابتكاراته في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، والتي طُورت بالكامل في السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الابتكارات في تعزيز مكانة "التخصصي" كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية الذكية على مستوى العالم.
وخلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN)، يستعرض التخصصي أحدث ابتكاراته في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، والتي طورت كلياً بسواعد سعودية، ضمن خطواته للتحول نحو مستشفى أكثر ذكاء، حيث يتوقع دمجها بالكامل في عمليات المستشفى، بعد إتمام مرحلة التحقق التي تتضمن اختبارات صارمة لضمان الدقة والموثوقية والسلامة، ما سيعزز من مكانة "التخصصي" كمستشفى رائد في المجال على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتسهم التقنية التي طورها مركز الذكاء الصحي في تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفى، حيث يُتوقع أن تختصر الوقت اللازم لتلخيص وتحليل المنشورات العلمية وسياسات المستشفى، كما تمكّن الموظفين من مراقبة مسارات المرضى بفعالية واستخراج رؤى تستند إلى البيانات لتعزيز تجربة المرضى. وقد أدى اعتماد هذه التطبيقات إلى تنفيذ أكثر من 170 ألف إجراء تدخلي، أسفر عن انخفاض في وقت انتظار توفر السرير من 32 ساعة إلى 6 ساعات. كما تقلصت أوقات الانتظار في قسم الطوارئ بنسبة 14%، كما أصبح 90% من المستفيدين من خدمات الصيدلية والمختبر يتلقون الخدمة خلال أقل من 15 دقيقة.
ونظير الجهود التي يبذلها التخصصي لتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، حصل على العديد من الجوائز المرموقة، مثل جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي لعام 2022 من المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وكذلك جائزة تميز الأعمال العالمية لعام 2024 (IBXA)، عن فئة "أفضل استخدام لرؤى وملاحظات العملاء"، وذلك لابتكاره نظام "أنفال" القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ برضى المرضى، وتحليل تجاربهم.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعد الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا،
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