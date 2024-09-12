إعلان صادر عن المعهد القضائي - أسماء

إعلان صادر عن المعهد القضائي - أسماء
التاريخ
9/12/2024 5:27:48 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن المعهد القضائي الأردني بانه قد تم التعديل على
مواعيد الامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية للمسابقة للناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقة القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي للعام 2024/2025 (الفوج الخامس والعشرين).
وبحسب التواريخ ادناه:
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