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إعلان صادر عن المعهد القضائي - أسماء

9/12/2024 5:27:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المعهد القضائي الأردني بانه قد تم التعديل على
مواعيد الامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية للمسابقة للناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقة القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي للعام 2024/2025 (الفوج الخامس والعشرين).

وبحسب التواريخ ادناه:

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