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نيكاي الياباني يرتفع وينهي تراجعات 7 جلسات متتالية

9/12/2024 5:27:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الخميس لينهي سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدعوماً بتحسن ثقة المستثمرين وسط مكاسب وول ستريت وضعف الين.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعاً 3.4 بالمئة عند 36833.27 نقطة وسط عمليات شراء واسعة النطاق. كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 2.4 بالمئة عند 2592.5 نقطة.

وتراجع الين بعد أن سجل أعلى مستوى مقابل الدولار هذا العام في الجلسة السابقة.

وقال هيروشي ناميوكا كبير المحللين لدى تي اند دي لإدارة الأصول «بسبب تأثير تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (الأمريكي)، نشهد اتجاهاً هبوطياً للين. ويبدو أن هذا يساهم في تحركات إيجابية للأسهم اليابانية».

وفي دفعة للدولار أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر أمس الأربعاء إلى بعض الثبات في التضخم، مما سحق الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم شركات التصدير، التي تميل إلى الاستفادة من ضعف العملة المحلية.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، صعد مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يشمل أسهم شركات صناعة السيارات، 2.4 بالمئة، وكان من بين أفضل القطاعات أداءً.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.8 بالمئة وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 6.3 بالمئة ليتصدر مكاسب القطاع.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأمريكية في الارتفاع لتمنح المؤشر نيكاي أكبر دفعة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية على ارتفاع أمس الأربعاء، بدعم من المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 4.8 بالمئة، في حين قفز سهم أدفانتست 9.2 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو ثمانية بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 3.8 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 222 سهماً وانخفضت ثلاثة أسهم.

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