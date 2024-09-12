الأسهم الأوروبية تصعد 1% بدعم من أسهم التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة خلال تداولات الخميس بدعم من أداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة إلى 514.17 نقطة خلال التداولات. ويتجه المؤشر نحو تحقيق أفضل أداء خلال يوم في نحو شهر في حالة استمرار المكاسب.
كما ارتفع داكس الألماني 0.11% وفوتسي البريطاني 0.97% وكاك الفرنسي 0.64% وفوتسي الإيطالي 0.92%.
وصعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 2.6 بالمئة مقتفياً أثر شركات التكنولوجيا في آسيا.
وصعد المؤشر الفرعي للموارد الأولية اثنين بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن الأساسية، وذلك بدعم من آمال خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وانخفض سهم روش 4.5 بالمئة بعدما قالت شركة الأدوية السويسرية إن النتائج الواعدة لتجربة في مرحلة مبكرة لحبوب لإنقاص الوزن استندت إلى استخدام ستة مرضى فقط.
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