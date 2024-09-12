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الأسهم الأوروبية تصعد 1% بدعم من أسهم التكنولوجيا

9/12/2024 5:27:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة خلال تداولات الخميس بدعم من أداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة إلى 514.17 نقطة خلال التداولات. ويتجه المؤشر نحو تحقيق أفضل أداء خلال يوم في نحو شهر في حالة استمرار المكاسب.

كما ارتفع داكس الألماني 0.11% وفوتسي البريطاني 0.97% وكاك الفرنسي 0.64% وفوتسي الإيطالي 0.92%.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 2.6 بالمئة مقتفياً أثر شركات التكنولوجيا في آسيا.

وصعد المؤشر الفرعي للموارد الأولية اثنين بالمئة ​​بعد ارتفاع أسعار المعادن الأساسية، وذلك بدعم من آمال خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وانخفض سهم روش 4.5 بالمئة بعدما قالت شركة الأدوية السويسرية إن النتائج الواعدة لتجربة في مرحلة مبكرة لحبوب لإنقاص الوزن استندت إلى استخدام ستة مرضى فقط.

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