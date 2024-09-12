جهاز يحاكي اللمسة البشرية ويسمح بإمساك الأيدي افتراضياً

كشف علماء أن جهازاً ناعماً يمكن استخدامه بأطراف الأصابع ويمكنه محاكاة اللمسة البشرية، قد يسمح يوماً ما للأشخاص الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال، بمسك أيدي بعضهم بعضاً.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم، بأن باحثين في كوليدج لندن طوروا تقنية جديدة قالوا إنها «يمكن أن تحاكي اللمس بشكل طبيعي تماماً يوصل نفس الشعور الذي نحس به في الحياة الواقعية».

ويعمل الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «نظام اللمس المبتكر المستوحى من الطبيعة» (بي إيه إم إتش)، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية التي تستجيب للمس باستخدام الاهتزازات.

ويستخدم العلماء هذا الجهاز حالياً لمزيد من الفهم فيما يتعلق بكيفية فقدان المرضى الذين يعانون من ضعف الإحساس في أطراف أصابعهم، لحاسة اللمس مع مرور الوقت.

وقالوا إنه قد يكون مفيداً في بيئات الرعاية الصحية، كأداة تشخيصية للأشخاص الذين يعانون متلازمة النفق الرسغي التي تحدث عندما يتعرض عصب الرسغ للضغط، أو مرض السكري، حيث يكون فقدان الإحساس باللمس أحد الأعراض.