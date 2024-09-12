الصين تعلن إتمام اختبار المحاكاة لمهمة الهبوط على سطح القمر

أعلن مركز اختبار المركبات الفضائية الصيني إتمام اختبار إطلاق منصة محاكاة على ارتفاعات عالية تم بناؤها حديثاً في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا».

وقالت أكاديمية الدفع الفضائي، مطور النظام، إن هذا الاختبار يعد إنجازاً كبيراً من حيث التقنيات الرئيسية لمحاكاة ظروف الارتفاعات العالية التي يواجهها محرك التباطؤ الرئيسي للمركبة الفضائية الصينية المأهولة للهبوط على سطح القمر، لافتةً إلى أنه تم اختبار مدى توافق المحرك مع الحامل الذي يعتمد على تقنية القاذف النشط بالبخار المتقدمة.

وتتميز منصة الاختبار، التي تضم أكبر مضخة قاذفة بخارية في البلاد، بقدرتها على محاكاة ظروف الفراغ العالي أثناء تشغيل المحرك بنافذة كاملة والتي تستمر ألف ثانية.