الصين تعلن إتمام اختبار المحاكاة لمهمة الهبوط على سطح القمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مركز اختبار المركبات الفضائية الصيني إتمام اختبار إطلاق منصة محاكاة على ارتفاعات عالية تم بناؤها حديثاً في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا».
وقالت أكاديمية تكنولوجيا الدفع الفضائي، مطور النظام، إن هذا الاختبار يعد إنجازاً كبيراً من حيث التقنيات الرئيسية لمحاكاة ظروف الارتفاعات العالية التي يواجهها محرك التباطؤ الرئيسي للمركبة الفضائية الصينية المأهولة للهبوط على سطح القمر، لافتةً إلى أنه تم اختبار مدى توافق المحرك مع الحامل الذي يعتمد على تقنية القاذف النشط بالبخار المتقدمة.
وتتميز منصة الاختبار، التي تضم أكبر مضخة قاذفة بخارية في البلاد، بقدرتها على محاكاة ظروف الفراغ العالي أثناء تشغيل المحرك بنافذة كاملة والتي تستمر ألف ثانية.
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