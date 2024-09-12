العراق والسعودية يثبتان جدارتهما في التصفيات الآسيوية

فرض منتخبا السعودية والعراق نفسهما بقوة في أول جولتين من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأثبتا قدرتهما على التأهل عن جدارة واستحقاق للمونديال.

ومع انطلاق الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بدأت المنتخبات المتنافسة في إظهار قوتها وترسيخ طموحاتها نحو التأهل للبطولة الأضخم عبر التاريخ.

ويُعتبر هذا الدور محطة حاسمة في مسيرة التصفيات، حيث يتنافس 18 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى المونديال، أما الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع، ستتقدم إلى الدور الرابع الذي سيوفّر مقعدين إضافيين في النهائيات، مع وجود فرصة أخرى عبر الملحق العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال أول جولتين، شهدت التصفيات العديد من المباريات المثيرة التي أظهرت استعداد المنتخبات للتحدي من بين هذه المنتخبات، برزت خمس فرق بفضل نتائجها القوية وأدائها المميز، وهي اليابان وإيران وأوزبكستان والعراق والسعودية، حيث أثبتت جدارتها في المنافسة وقدمت مستويات تضعها في دائرة الضوء كمرشحين رئيسيين للتأهل إلى كأس العالم.

وبعد التعادل المفاجئ مع إندونيسيا في الجولة الأولى بنتيجة بهدف لمثله، عاد المنتخب السعودي ليحقق فوزاً مثيراً على الصين في الجولة الثانية، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال المباراة، بما في ذلك الهدف العكسي المبكر، وطرد محمد كنو بحلول الدقيقة 19، إلا أنه استطاع العودة بالنتيجة من خلال هدفي حسن داكش محبوب.

ويحتل المنتخب السعودي (الصقور الخضر) حالياً وصافة المجموعة الثالثة خلف اليابان، ويستعد لخوض مواجهتين حاسمتين في الجولتين القادمتين ضد اليابان والبحرين.

ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، أن يواصل الفريق التحسن والانسجام للظفر بمقعد مباشر في النهائيات العالمية، في إنجاز يتناسب مع تطور الكرة السعودية والاستثمارات المنفقة بجلب ألمع النجوم.

وحقق المنتخب العراقي انتصاراً صعباً على منتخب عُمان العنيد في الجولة الأولى بفضل هدف أيمن حسين الذي رفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى 5 أهداف، ونجح الفريق في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهته مع الكويت بتعادلهما سلبيا في الجولة الثانية رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة جراء طرد ريبين سولاقا، ليمدد منتخب أسود الرافدين سلسلة اللا هزيمة بعد خوضه ثمان مباريات حتى الآن في التصفيات الآسيوية.

وأعرب المدرب الإسباني خيسوس كاساس عن رضاه على الأداء رغم التعادل أمام الكويت، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز رغم النقص العددي، خضنا معظم اللقاء بعشرة لاعبين، لو استكملنا المباراة بفريق كامل كنا على الأغلب سنحقق الفوز"، بحسب الموقع الرسمي لفيفا اليوم الخميس.

ويعتبر المنتخب الياباني المرشح الآسيوي الأبرز للتأهل إلى كأس العالم بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو، إذ حقق منتخب الساموراي فوزين ساحقين في أول جولتين في المجموعة الثالثة، حيث اكتسح الصين بسبعة أهداف نظيفة، قبل أن يعود بانتصار كاسح من البحرين بخمسة أهداف دون رد.

وتميز الساموراي بقوته الدفاعية والهجومية، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف منذ بداية التصفيات، بينما سجل 36 هدفاً، كما أنه انتصر بجميع مبارياته الثمانية في مشواره في التصفيات باحتساب مباريات الدور الثاني.

يقود الفريق نجوم بارزين أمثال أياسي يويدا مهاجم فينورد الهولندي وهداف التصفيات برصيد 8 أهداف، إضافة إلى تاكيفوسا كوبو وميتوما اللذان يتألقان باستمرار في الدوريين الإسباني، والإنجليزي على الترتيب.

وينتظر المنتخب الياباني تحديات قد تكون أكثر صعوبة في المواجهتين القادمتين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ضد مضيفه السعودي وأمام ضيفه الأسترالي.

أما منتخب إيران، فرغم فوزه بشق الأنفس في أول جولتين، إلا أن ذلك كان كافيا ليؤكد مكانته كواحد من أقوى الفرق.

وتحت قيادة المدرب أمير قالينوي، حققت إيران انتصارين بنتيجة 1 /صفر على قيرغزستان والإمارات، لتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم في التصفيات.

وتمتلك إيران نجوماً بارزين، على رأسهم المهاجم المنتقل حديثًا إلى إنتر ميلان الإيطالي مهدي طارمي، والذي سجل ستة أهداف في التصفيات حتى الآن باحتساب مباريات الدور الثاني، ومن المنتظر أن يخوض الفريق اختباراً صعباً في الجولة القادمة ضد أوزبكستان خارج الديار، بعدها سيستضيف قطر في الجولة الرابعة،و من المفترض أن ترسم هاتين المواجهتين الكثير من ملامح المنافسة في المجموعة الأولى.

من جانبه، واصل المنتخب الأوزبكي عروضه المميزة في التصفيات الآسيوية بتصدره المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قوية مثل إيران وقطر.

وحققت أوزبكستان انتصارين في أول جولتين على كوريا الشمالية وقيرغزستان، مستندةً إلى تألق مهاجم روما إلدور شومورودوف الذي سجل 4 أهداف منذ بداية التصفيات.

وتطمح أوزبكستان مع المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتس إلى مواصلة التألق في الجولات القادمة وتجنب الهزيمة الأولى في التصفيات، حيث ستواجه إيران والإمارات في تحديات أكثر شراسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز