148 مليار درهم ودائع جديدة إلى البنوك الوطنية خلال النصف الأول

عززت البنوك الوطنية الإماراتية جاذبيتها للودائع خلال النصف الأول من العام الجاري، لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 148مليار درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.378 تريليون درهم نهاية شهر يونيو الماضي.

وأبانت مؤشرات للمصرف المركزي أن البنوك الإماراتية قد أصافت في المقابل 200 مليار درهم لمحافظة أصولها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليرتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 3.6 تريليونات درهم نهلية 2023 إلى 3.8 تريليونات درهم منتصف العام.

كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال الأشهر الستة بقيمة 42 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى 631 مليار درهم.

من جهة أخرى، زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بقرابة 100 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.91 تريليون منتصف العام الجاري.

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