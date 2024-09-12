أصدقاء مجلة (كونا الصغير) في قيرغيزستان يستمتعون بقراءة عددها ال19

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الجالس
(حدث مصور) بشكيك - 12 - 9 (كونا) -- استمتع عدد كبير من الطلبة الذين يتحدثون اللغة العربية في قيرغيزستان اليوم الخميس بقراءة العدد ال19 من مجلة (كونا الصغير) الذي وصل إلى المدرسة التابعة لدار الأيتام في العاصمة بشكيك.
وتعرف الطلبة على هذه المجلة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القراءة باللغة العربية إذ تتضمن مجموعة من القصص الهادفة والموضوعات واللقاءات المتنوعة والتسالي الموجهة للأعمار من 8 سنوات إلى 13 سنة بالإضافة إلى تعرفهم على شخصيتي المجلة الطفلين دلال وحمد. (النهاية) خ م ج / ا ع ب
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