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أصدقاء مجلة (كونا الصغير) في قيرغيزستان يستمتعون بقراءة عددها ال19

9/12/2024 5:16:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس

(حدث مصور) بشكيك - 12 - 9 (كونا) -- استمتع عدد كبير من الطلبة الذين يتحدثون اللغة العربية في قيرغيزستان اليوم الخميس بقراءة العدد ال19 من مجلة (كونا الصغير) الذي وصل إلى المدرسة التابعة لدار الأيتام في العاصمة بشكيك.
وتعرف الطلبة على هذه المجلة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القراءة باللغة العربية إذ تتضمن مجموعة من القصص الهادفة والموضوعات واللقاءات المتنوعة والتسالي الموجهة للأعمار من 8 سنوات إلى 13 سنة بالإضافة إلى تعرفهم على شخصيتي المجلة الطفلين دلال وحمد. (النهاية) خ م ج / ا ع ب

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