مدينة نيويورك تحيي مراسم الذكرى السنوية ال23 لأحداث 11 سبتمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله العنزي
(حدث مصور)
نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- أحيت مدينة نيويورك مراسم الذكرى السنوية ال23 لأحداث 11 سبتمبر في المواقع الثلاثة التي اصطدمت بها الطائرات المختطفة عام 2001 ما أسفر حينها عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
واجتمع أفراد عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية في ساحة النصب التذكاري مساء أمس الأربعاء لقراءة أسماء أقاربهم الراحلين فيما أضيئت أنوار زرقاء على بعض أبراج منطقة مانهاتن ضمن الفعالية السنوية (التكريم في الضوء) التي تكرم ضحايا الأحداث المأساوية وتحتفي ب "روح المدينة التي لا تقهر".
وفي هذه المناسبة اجتمع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في وقت سابق في الموقع الذي أسقطت فيه الطائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك لتأبين ضحايا الهجمات الإرهابية. (النهاية) ع س ت / م ج ب
MENAFN12092024000071011013ID1108665768
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