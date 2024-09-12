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مدينة نيويورك تحيي مراسم الذكرى السنوية ال23 لأحداث 11 سبتمبر

9/12/2024 5:16:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

(حدث مصور)

نيويورك - 12 - 9 (كونا) -- أحيت مدينة نيويورك مراسم الذكرى السنوية ال23 لأحداث 11 سبتمبر في المواقع الثلاثة التي اصطدمت بها الطائرات المختطفة عام 2001 ما أسفر حينها عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
واجتمع أفراد عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية في ساحة النصب التذكاري مساء أمس الأربعاء لقراءة أسماء أقاربهم الراحلين فيما أضيئت أنوار زرقاء على بعض أبراج منطقة مانهاتن ضمن الفعالية السنوية (التكريم في الضوء) التي تكرم ضحايا الأحداث المأساوية وتحتفي ب "روح المدينة التي لا تقهر".
وفي هذه المناسبة اجتمع كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في وقت سابق في الموقع الذي أسقطت فيه الطائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك لتأبين ضحايا الهجمات الإرهابية. (النهاية) ع س ت / م ج ب

MENAFN12092024000071011013ID1108665768

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