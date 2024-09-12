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الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الكويتي بمناسبة زيارته الرسمية إلى القاهرة

9/12/2024 5:16:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 9 (كونا) -- استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس وزير الخارجية عبدالله اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.
ونقل وزير الخارجية إلى فخامة رئيس الجمهورية تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وتمنيات سموه رعاه الله لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.
وبحث فخامة الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. (النهاية)

ن م ع / ا ع ب




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