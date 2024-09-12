الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الكويتي بمناسبة زيارته الرسمية إلى القاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 9 (كونا) -- استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس وزير
الخارجية عبدالله اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.
ونقل وزير الخارجية إلى فخامة رئيس الجمهورية تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وتمنيات سموه رعاه الله لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.
وبحث فخامة الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
ن م ع / ا ع ب
MENAFN12092024000071011013ID1108665761
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.