الدولار الأمريكي يرتفع إلى مستوى 305ر0 دينار واليورو يستقر عند 336ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 08ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 30ر0 في المئة إلى مستوى 398ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 01ر1 في المئة ليصل إلى 357ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ا ع ب
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