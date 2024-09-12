(التجارة): 1ر19 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ خلال أغسطس الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول الخارج خلال أغسطس الماضي بلغ 1ر19 مليون دينار كويتي (5ر62 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 24 مليون دينار (78 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي.
وقال وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في أغسطس 1577 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 4ر11 مليون دينار (3ر37 مليون دولار) مقارنة مع 1597 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 7ر15 مليون دينار (4ر51 مليون دولار) في يوليو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية بلغ خلال شهر أغسطس 502 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 3ر7 مليون دينار (9ر23 مليون دولار) مقارنة مع 366 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 1ر7 مليون دينار (2ر23 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال أغسطس الماضي بلغ 6 شهادات لأربع دول بقيمة 70491 دينارا (230 ألف دولار) مقارنة مع 22 شهادة لتسع دول بقيمة مليون دينار (نحو 2ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال أغسطس الماضي بلغ 7 شهادات لأربع دول بقيمة 186840 دينارا (نحو 611 ألف دولار) مقارنة مع 8 شهادات لأربع دول بقيمة نحو 224626 دينارا (نحو 735 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال أغسطس الماضي بلغ 4 شهادات لدولتين بقيمة 108592 دينارا (نحو 355 ألف دولار) مقارنة مع 12 شهادة لسبع دول بقيمة 227443 دينارا (نحو 745 ألف دولار).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال أغسطس الماضي أشار العازمي إلى إصدار 9 شهادات لثلاث دول بقيمة 18653 دينارا (نحو 61 ألف دولار) مقارنة مع شهادة واحدة لدولة واحدة بقيمة 27881 دينارا (نحو 91 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ فبالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأ - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية). (النهاية)
ع ع م / ا ع ب
MENAFN12092024000071011013ID1108665752
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