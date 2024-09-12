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(التجارة): 1ر19 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ خلال أغسطس الماضي

9/12/2024 5:16:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول الخارج خلال أغسطس الماضي بلغ 1ر19 مليون دينار كويتي (5ر62 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنحو 24 مليون دينار (78 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي.
وقال وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في أغسطس 1577 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 4ر11 مليون دينار (3ر37 مليون دولار) مقارنة مع 1597 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 7ر15 مليون دينار (4ر51 مليون دولار) في يوليو الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية الإسلامية بلغ خلال شهر أغسطس 502 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 3ر7 مليون دينار (9ر23 مليون دولار) مقارنة مع 366 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 1ر7 مليون دينار (2ر23 مليون دولار).
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال أغسطس الماضي بلغ 6 شهادات لأربع دول بقيمة 70491 دينارا (230 ألف دولار) مقارنة مع 22 شهادة لتسع دول بقيمة مليون دينار (نحو 2ر3 مليون دولار).
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال أغسطس الماضي بلغ 7 شهادات لأربع دول بقيمة 186840 دينارا (نحو 611 ألف دولار) مقارنة مع 8 شهادات لأربع دول بقيمة نحو 224626 دينارا (نحو 735 ألف دولار).
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكتين خلال أغسطس الماضي بلغ 4 شهادات لدولتين بقيمة 108592 دينارا (نحو 355 ألف دولار) مقارنة مع 12 شهادة لسبع دول بقيمة 227443 دينارا (نحو 745 ألف دولار).
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية خلال أغسطس الماضي أشار العازمي إلى إصدار 9 شهادات لثلاث دول بقيمة 18653 دينارا (نحو 61 ألف دولار) مقارنة مع شهادة واحدة لدولة واحدة بقيمة 27881 دينارا (نحو 91 ألف دولار).
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ فبالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأ - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية). (النهاية)

ع ع م / ا ع ب




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