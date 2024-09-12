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(أونروا) تعلن مقتل 220 شخصا من موظفيها منذ بدء الحرب على غزة

9/12/2024 5:16:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس ارتفاع عدد الضحايا من موظفيها في قطاع غزة إلى 220 موظفا منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم (النصيرات) وسط القطاع أمس الأربعاء ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم ستة من موظفي (أونروا) فيما أصيب نحو 40 آخرين من النازحين.
وأكدت الوكالة في بيان أن قوات الاحتلال "تجاهلت" العاملين في المجال الإنساني والمباني والعمليات انسانية بشكل "صارخ ومستمر" منذ بداية الحرب.
وشددت على أنه "كلما طال أمد الإفلات من العقاب فقد القانون الإنساني الدولي أهميته وكذلك اتفاقيات (جنيف)" داعية إلى إيقاف فوري لإطلاق النار.
وتستمر الحرب على قطاع غزة تستمر لليوم 343 على التوالي وأدت إلى استشهاد 41084 وإصابة 95029 وفقا لآخر الإحصائيات من السلطات الصحية بغزة. (النهاية) و ا ب / ض ح

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