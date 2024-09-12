(أونروا) تعلن مقتل 220 شخصا من موظفيها منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس ارتفاع عدد الضحايا من موظفيها في قطاع غزة إلى 220 موظفا منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم (النصيرات) وسط القطاع أمس الأربعاء ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم ستة من موظفي (أونروا) فيما أصيب نحو 40 آخرين من النازحين.
وأكدت الوكالة في بيان أن قوات الاحتلال "تجاهلت" العاملين في المجال الإنساني والمباني والعمليات انسانية بشكل "صارخ ومستمر" منذ بداية الحرب.
وشددت على أنه "كلما طال أمد الإفلات من العقاب فقد القانون الإنساني الدولي أهميته وكذلك اتفاقيات (جنيف)" داعية إلى إيقاف فوري لإطلاق النار.
وتستمر الحرب على قطاع غزة تستمر لليوم 343 على التوالي وأدت إلى استشهاد 41084 وإصابة 95029 وفقا لآخر الإحصائيات من السلطات الصحية بغزة. (النهاية) و ا ب / ض ح
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