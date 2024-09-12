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(الأرصاد الجوية): طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا

9/12/2024 5:15:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية ليكون الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع بصفة عامة حارا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس صباح اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (15 - 50) كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (47 – 49) درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2 - 6) أقدام.
وأضاف أن الطقس مساء اليوم حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 - 35) كيلو مترا في الساعة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة (31 – 33) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج (2 - 4) أقدام.
وذكر أن الطقس نهار الغد الجمعة حار والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (25 - 60) كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (43 – 45) درجة مئوية أما حالة البحر فمعتدل الى عالي الموج (3 - 7) أقدام.
وأفاد بأن الطقس مساء الجمعة حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (15 - 35) كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة (29 – 31) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج (2 - 4) أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار السبت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا (15 - 40) كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار فوق المناطق المكشوفة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (43 – 45) درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا (2 - 6) أقدام.
وأوضح أن الطقس مساء السبت حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة (08 - 30) كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (27 – 29) درجة مئوية بينما حالة البحر خفيف الموج (1 - 2) قدم. (النهاية) ز ه ر / ع ع ح

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