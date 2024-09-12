(الأرصاد الجوية): طقس نهاية الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة ليلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية ليكون الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع بصفة عامة حارا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الطقس صباح اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (15 - 50) كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (47 – 49) درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا (2 - 6) أقدام.
وأضاف أن الطقس مساء اليوم حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 - 35) كيلو مترا في الساعة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة (31 – 33) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج (2 - 4) أقدام.
وذكر أن الطقس نهار الغد الجمعة حار والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (25 - 60) كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (43 – 45) درجة مئوية أما حالة البحر فمعتدل الى عالي الموج (3 - 7) أقدام.
وأفاد بأن الطقس مساء الجمعة حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (15 - 35) كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة (29 – 31) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج (2 - 4) أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار السبت حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا (15 - 40) كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار فوق المناطق المكشوفة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (43 – 45) درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا (2 - 6) أقدام.
وأوضح أن الطقس مساء السبت حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة (08 - 30) كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (27 – 29) درجة مئوية بينما حالة البحر خفيف الموج (1 - 2) قدم. (النهاية) ز ه ر / ع ع ح
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