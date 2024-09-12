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(كوفبك) تستحوذ على قطاعين رئيسيين في جولة عطاءات النفط والغاز الإندونيسية

9/12/2024 5:15:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الخميس أن شركتها التابعة (كوفبك إندونيسيا) حققت إنجازا من خلال الاستحواذ على قطاعين رئيسيين في جولة العطاءات المباشرة الأولى لعام 2024 في إندونيسيا.
وقالت (كوفبك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاستحواذ تم بالتعاون مع شركتي (PT Pertamina Hulu Energi و Sinopec) على قطاع (ميلاتي) الذي يعد أكبر قطاع في جولة العطاءات الأولى مبينة أنه يقع في منطقة (سولاويزي) الحدودية ومن المتوقع أن يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وأكدت أهمية هذا "النجاح الإستراتيجي" في تعزيز مكانة (كوفبك) الرائدة في مجال استكشاف المواد الهيدروكربونية في أحواض واعدة وزيادة فرص نجاح الجهود الاستكشافية وأثرها على تطوير الصناعات الهيدروكربونية.
وأوضحت أنه علاوة على ذلك وبالتعاون مع شركتي (PT Medco Energi Linggau و PT Sele Raya) استحوذت (كوفبك) على قطاع (أمانة) جنوب سومطرة مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل إنجازا مهما آخر لدوره في تنمية محفظة (كوفبك) الحالية في المنطقة وحضورها في قطاع الطاقة الإندونيسي.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ل(كوفبك) محمد الحيمر قوله إن هذه الاستحواذات الجديدة تؤكد على التزام الشركة بتوسيع أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في إندونيسيا بما يتماشى مع خطط النمو الاستراتيجية الموضوعة لجنوب شرق آسيا.
وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية)

خ م / ا ع ب




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