(كوفبك) تستحوذ على قطاعين رئيسيين في جولة عطاءات النفط والغاز الإندونيسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الخميس أن شركتها التابعة (كوفبك إندونيسيا) حققت إنجازا من خلال الاستحواذ على قطاعين رئيسيين في جولة العطاءات المباشرة الأولى لعام 2024 في إندونيسيا.
وقالت (كوفبك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاستحواذ تم بالتعاون مع شركتي (PT Pertamina Hulu Energi و Sinopec) على قطاع (ميلاتي) الذي يعد أكبر قطاع في جولة العطاءات الأولى مبينة أنه يقع في منطقة (سولاويزي) الحدودية ومن المتوقع أن يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وأكدت أهمية هذا "النجاح الإستراتيجي" في تعزيز مكانة (كوفبك) الرائدة في مجال استكشاف المواد الهيدروكربونية في أحواض واعدة وزيادة فرص نجاح الجهود الاستكشافية وأثرها على تطوير الصناعات الهيدروكربونية.
وأوضحت أنه علاوة على ذلك وبالتعاون مع شركتي (PT Medco Energi Linggau و PT Sele Raya) استحوذت (كوفبك) على قطاع (أمانة) جنوب سومطرة مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل إنجازا مهما آخر لدوره في تنمية محفظة (كوفبك) الحالية في المنطقة وحضورها في قطاع الطاقة الإندونيسي.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ل(كوفبك) محمد الحيمر قوله إن هذه الاستحواذات الجديدة تؤكد على التزام الشركة بتوسيع أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في إندونيسيا بما يتماشى مع خطط النمو الاستراتيجية الموضوعة لجنوب شرق آسيا.
وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت. (النهاية)
خ م / ا ع ب
MENAFN12092024000071011013ID1108665749
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