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فريق الغوص الكويتي يؤكد استمرار جهوده البيئية في رفع المخلفات عن سواحل البلاد

9/12/2024 5:15:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من زهراء الكاظمي
الكويت - 12 - 9 (كونا) -- أكد فريق الغوص الكويتي اليوم الخميس استمرار جهوده البيئية في رفع المخلفات بأنواعها كافة عن سواحل وشواطئ البلاد شمالا وجنوبا حفاظا على البيئة البحرية وحمايتها من الأضرار ووقف التلوث.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق بدأ حملته البيئية السنوية الكبرى لتنظيف السواحل والشواطئ والجزر الكويتية تزامنا مع الحملة العالمية لتنظيف السواحل مشيرا إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ال20 من سبتمبر يوما عالميا لتنظيف البيئة إذ يحيي الفريق هذا اليوم عبر أنشطته المختلفة لنشر التوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الفاضل أن الحملة التي تبدأ من شهر سبتمبر حتى أبريل من كل عام يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين وتهدف إلى رفع المخلفات البلاستيكية والقطع الحديدية والحبال والسفن الغارقة من البحار والشواطئ لما لها من آثار سلبية على الكائنات والملاحة البحرية.
وأكد حرص الفريق على التوعية البيئية ونشرها في المجتمع وفتح الفرص أمام المتطوعين لتعزيز المسؤولية البيئية وللحفاظ على البيئة البحرية وخدمة الوطن.
وأضاف أن الحملة يعدها الفريق منذ 25 عاما وتشمل تنظيف سواحل عدة في الكويت الشمالية منها (الصبية والجهراء والدوحة وعشيرج والسلام والشويخ والصليبيخات) أما جنوبا فسواحل (النويصيب والخيران والفحيحيل وميناء عبدالله والفنطاس) بحسب الأحوال الجوية وعمليتي المد والجزر وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والمنظمات البيئية المعنية بتنظيف السواحل.
وتوقع الفاضل رفع أطنان من المخلفات خاصة مع قرب موسم الأمطار والتي عادة ما تكون في مجارير صرف الأمطار موضحا أن هذه المخلفات تسبب كوارث بيئية خطرة ولابد من ازالتها فورا مثل البلاستيك كونها مسرطنة ولها اضرار جسيمة على الانسان والبيئة حيث يقتل بسببها سنويا "مليون طائر بحري في العالم وأكثر من ربع مليون كائن بحري ومنها الأسماك والسلاحف".
وأشار إلى أن الفريق يستخدم أدوات عدة لإزالة المخلفات بشتى أنواعها مثل الحقائب الهوائية ومعدات الغوص الحديثة لرفع السفن الغارقة والجانحة وكذلك شباك الصيد الملقاة على السواحل وداخل البحار لافتا إلى أن عملية التنظيف يتم فيها استخدام أدوات صديقة للبيئة لتكون متوافقة دوليا مع هذا النشاط العالمي.
وذكر ان الحملة يصاحبها توزيع إصدارات خاصة للفريق تعنى بالتوعية كما تشمل برامج وأنشطة توعوية لطلاب المدارس بكافة المراحل مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء لاستدعاء مختلف الفصول لكل عشر مدارس وذلك ابتداء من أكتوبر المقبل حتى مارس 2025 لإشراكهم في عملية تنظيف ساحل (شرق) بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب إضافة إلى وزارة الشؤون في مقهى (الشميمري) وجهات حكومية أخرى.
ودعا رواد الشواطئ والمجتمع إلى ضرورة المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية كونها مصدرا للرزق وحماية سواحلها كونها الواجهة السياحية والحفاظ على التوازن البيئي مؤكدا ضرورة زيادة الرقابة البيئية من قبل الجهات البيئية لردع المخالفين. (النهاية)

ز ه ر / ا ع ب




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