مجموعة إنسان الشبابية: مبادرة حرر إرادتك لتعزيز العمل المجتمعي في العبيدية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- نظّمت مجموعة "الحرية الريادية الشبابية" بالتعاون مع "ملتقى الطلبة" والهيئات المحلية في المجلس القروي والمجموعات الشبابية الأخرى في قرية "أم سلمونة" مبادرة تهدف إلى إنشاء مساحة آمنة للشباب والشابات داخل القرية. تأتي هذه المبادرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي القرية، خاصة في ظل الإغلاقات المتكررة بسبب الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني.

قال أحمد طقاقطة منسق مجموعة الحرية الريادية الشبابية، نظمنا مبادرة مع الطلبة بالشراكة مع الهيئات المحلية في المجلس القروي والمجموعات الشبابية داخل القرية، لإيجاد مساحة آمنة للشباب والشابات والعائلات للترفيه من خلال عمل بيئة نظيفة داخل القرية.

وأوضح أن قرية "أم سلمونة" تقع جنوب محافظة بيت لحم ويحدها مستوطنة "إفرات" والشارع الإلتفافي للمستوطنين الذي يمر إلى المستوطنات المحيطة بقرية تقوع، موضحاً أن هذه المساحة تعد المتنفس الوحيد لأهالي القرية في ظل الأوضاع الراهنة والإغلاقات الكثيرة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن القرية بحاجة إلى مساحات أكبر

للتنزه والترفيه وقضاء وقتهم فيها، مما يشدد على أهمية المبادرة الحالية.

وأشار طقاطقة إلى أن فكرة المجموعة جاءت استجابة لاحتياجات القرية والمجلس القروي وسعيا لتعزيز المشاركة السياسية الشبابية داخل الهيئات المحلية في المجلس،مشيراً إلى أن المجموعة أنطلقت بعد عدة لقاءات مع مؤسسة "ملتقى الطلبة"، وعلى هذا المنوال أدركوا ضرورة وجود جسم شبابي فعال داخل القرية، يكون له رأيه ونشاطاته وبرامجه الخاصة.

من جهته لفت منذر أبو حيان ناشط في مجموعة حرية الريادية الشبابية، إلى أن الشباب والشابات تعاونوا معا لإحياء أرض زراعية وتوفير بيئة طبيعية جميلة، وقاموا بتنظيف الأرض وترتيبها.

كما أوضح محمود نسيم

ناشط في مجموعة حرية الريادية الشبابية، أنهم قاموا بإضافة "سناسل" وتنظيف الأرض من الأعشاب وفرد التراب عليها، وعبر عن سعادته بإعادة إحياء الارض من جديد، معتبراَ إياها متنفساً للعائلات والشباب للتخفيف من ضغوط الحياة بسبب الأحداث الجارية.

وفي سياق متصل أكد محمد طقاطقة ناشط في مجموعة حرية الريادية الشبابية، إلى أن الهدف من تنظيف الأرض هو خلق بيئة نظيفة للعائلات والزوار ، مؤكداً على أن هذه المبادرة ساعدت في تعزيز روح التعاون بيمن سكان القرية وخلق روابط أقوى بينهم، بهدف الحفاظ على نظافة القرية والمتنزه، وأضاف أن هذا العمل يعكس صورة إيجابية عن القرية أمام سكانها وزوارها على حد سواء.