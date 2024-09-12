كلاسيكو النار.. النصر والأهلي وجهاً لوجه في قمة الدوري السعودي

تعاود عجلة بطولة السعودي للمحترفين (دوري روشن) الدوران بعد توقف دام أسبوعين بسبب الأجندة الدولية.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات المرحلة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي تشهد العديد من المواجهات القوية على رأسها الكلاسيكو المرتقب بين النصر والأهلي، بينما تبحث 6 أندية عن الفوز الأول هذا الموسم.

وتقام غدا 3 مباريات، حيث يلتقي التعاون مع الخليج، بينما يستقبل ضمك ضيفه الأخدود، وتتجه الأنظار في المساء صوب ملعب الأول بارك لمتابعة كلاسيكو النصر والأهلي.

ويبحث ضمك والأخدود عن أولى النقاط بعد هزيمتيهما في الجولتين الأولى والثانية، إذ خسر ضمك أمام الخليج والهلال، بينما خسر الأخدود أمام الهلال والاتفاق.

ويستقبل التعاون الخليج بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية في الوقت القاتل أمام الاتحاد، وهو الهدف ذاته للخليج، الذي خسر أمام الشباب بعد أن استهل موسمه بالفوز على ضمك، ليملك كلا الفريقين 3 نقاط في المركزين التاسع والعاشر.

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل النصر ضيفه الأهلي في الرياض، حيث يدخل الفريقان اللقاء بحثًا عن فوز يبقيهما بالقرب من الصدارة.

ويحل النصر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة الهلال، القادسية، الاتحاد والاتفاق، بينما يحل الأهلي ثامنًا برصيد 3 نقاط من فوز على العروبة وخسارة أمام الفتح.

وتتواصل بعد غد السبت منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، تجمع الفتح مع الاتفاق، الفيحاء مع الرائد، ويحل الهلال ضيفًا على الرياض.

ويدخل الفتح لقاءه مع الاتفاق منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية أمام الأهلي ليعوض خسارته الافتتاحية بثلاثية أمام القادسية، في حين يبحث الاتفاق عن مواصلة انتصاراته وتسجيل إنجاز تاريخي بالفوز في أول 3 جولات لأول مرة في دوري المحترفين.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الرائد بحثا عن الفوز الأول بعد الخسارة في أول جولتين أمام التعاون والنصر، ويملك الرائد نقطة وحيدة من تعادله أمام النصر بينما خسر في الجولة الماضية أمام القادسية.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض يلتقي الهلال مع مضيفه الرياض، حيث يبحث حامل اللقب عن مواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم وتأكيد صدارته التي يتشارك فيها مع القادسية والاتحاد والاتفاق.

في المقابل، فإن الرياض حقق انطلاقة تاريخية هذا الموسم، إذ جمع 4 نقاط من أول مباراتين بتعادل أمام الوحدة وفوز على العروبة، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية للبقاء في مراكز المقدمة، إذ يحل في المركز السادس.

وتختتم الأحد المقبل منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل القادسية ضيفه الشباب في مواجهة قوية، بينما يحل العروبة ضيفًا على الخلود، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة ديربي بين الاتحاد والوحدة.

ويسعى القادسية، الذي يمتلك 6 نقاط، لمواصلة انتصاراته والبقاء مع أندية الصدارة عندما يستقبل ضيفه الشباب الباحث عن الفوز الثاني على التوالي للارتقاء في الترتيب، حيث يوجد في المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط.

وعلى ملعبه، يستقبل الخلود ضيفه العروبة بحثا عن الفوز التاريخي الأول في دوري المحترفين، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام العروبة، الباحث هو الآخر عن أول فوز بعد الخسارة في أول جولتين.

ويستقبل الاتحاد ضيفه الوحدة في ديربي مرتقب على ملعب الجوهرة المشعة، إذ يبحث الفريق الملقب بالعميد عن الفوز الثالث على التوالي، بينما يسعى الوحدة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيق 4 نقاط في أول جولتين.