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استعدادًا لموقعة نوتينجهام.. محمد صلاح يغادر القاهرة بطائرة خاصة

9/12/2024 5:15:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر النجم الدولي المصري محمد صلاح، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها بطائرة خاصة للعاصمة البريطانية لندن.

ويستعد صلاح للانضمام مجددا لصفوف فريقه ليفربول، الذي يواجه ضيفه نوتينجهام فورست، يوم السبت القادم، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان صلاح عاد إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم، ضمن بعثة المنتخب المصري القادمة على متن طائرة خاصة من مطار فرانسيستاون ببوتسوانا، عقب فوز منتخب الفراعنة 4 / صفر على مضيفه المنتخب البوتسواني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز منتخب بلاده على بوتسوانا، علما بأنه شارك أيضا في انتصار الفريق 3 / صفر على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تتربع مصر على صدارتها برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب الرأس الأخضر.

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