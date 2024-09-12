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باتريس موتسيبي يقدم التعازي في وفاة إيهاب جلال

9/12/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب (الفراعنة)، الذي توفي اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاما.

وفي بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم، كتب كاف "يقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعازيه الخالصة لعائلة المدرب السابق للمنتخب المصري، إيهاب جلال".

وأضاف: "تلقى كاف، ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة، إيهاب جلال، اللاعب والمدرب السابق للعديد من الأندية المصرية".

وتابع: "يقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خالص التعازي والمواساة لعائلة، إيهاب جلال، وللاتحاد المصري لكرة القدم، ولكافة الشعب المصري".

وأتم كاف بيانه "رحم الله، إيهاب جلال، وأسكنه فسيح جناته".

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