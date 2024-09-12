الزمالك ونهضة بركان في الاختبار الأول.. 7 فرق عربية تبدأ مشوارها القاري

تبحث 7 فرق عربية عن بداية جيدة في دور الــ32 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، حيث يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وتقام ذهاب دور الــ32 على مدار ثلاثة أيام تبدأ غدا الجمعة بأربع مواجهات مثيرة، حيث يلتقي نسواترمان الغاني مع النادي القسنطيني الجزائري، وأتوال فيلانت من بوركينا فاسو مع إنييمبا النيجيري، وراسينج أبيدجان الإيفواري مع جياراف دي داكار السنغالي، وستيلنيوش الجنوب أفريقي مع فيتا كلوب الكونغولي.

ويحل الزمالك المصري ضيفا على الشرطة الكيني في مباريات بعد غد السبت كما يلتقي في اليوم ذاته كل من بلاك بويز الموزمبيقي مع أوثو دويو الكونغولي، وبروجريسو دي لوندا الأنجولي مع سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، ودادجي البنيني مع نهضة بركان المغربي، وباينسفيل الليبيري مع الملعب المالي، والملعب التونسي مع اتحاد الجزائر.

وتختتم مباريات الذهاب يوم الأحد بمواجهات أورابا يونايتد البوتسواني مع ديناموز من زيمبابوي، وأونزي برافوش الأنجولي مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، وروكينزو البوروندي مع الصفاقسي التونسي، وكارا التوجولي مع أسيك ميموزا الإيفواري، والهلال الليبي مع المصري المصري، وأهلي طرابلس الليبي مع سيمبا التنزاني.

وستكون مباراة الهلال الليبي والمصري البورسعيدي هي الديربي العربي الوحيد في مباريات دور الـ 32 حيث يلتقيان بحثا عن طموحات وأحلام التأهل لدور المجموعات.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة أمام الشرطة الكيني رغم الفوارق الكبيرة من حيث التاريخ الذي يصب في مصلحة الفارس الأبيض بجانب الإمكانيات الفنية لكن سيواجه بطل مصر تحديا يتمثل في طموحات المنافس الكبيرة.

ولم يضم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أي لاعب من الصفقات الجديدة سوي حسام أشرف المهاجم الشاب العائد من تجربة الإعارة ببلدية المحلة وأحمد محمود العائد من الإعارة بالجونة حيث استبعد الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والمغربي محمود بنتايك والسنغالي الشاب سيدي ندياي، واستعان بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل محمد عواد وعمر جابر وأحمد مصطفي زيزو ومحمود شيكابالا وسيف الجزيري.

فيما سيكون نهضة بركان وصيف البطولة الأخيرة في مهمة استكشاف المجهول بمواجهة دادجي البنيني والذي أعلن ضم الصفقات الجديدة لقائمته وهم ميشيل بي فانير وستيفان سينيون فينيجبي والإيفواري ساليف باجاتي والتوجولي جونيور دوجباتسي بجانب البوركينابي جادوجو.

بينما يعول نهضة بركان على اللاعبين الجدد الذين انضموا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم منير المحمدي والمهدي مفتاح وعماد الرياحي وأيمن سديل وهيثم منعوت وعبد الرزاق جازوت والمالي سومايلا سيديبي والبرازيلي ماتيوس سانتوس.