Thursday, 12 September 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سول تستضيف أضخم حدث كروي آسيوي في 2024

9/12/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، أن النسختين القادمتين من الحدثين الرئيسيين للاتحاد القاري (حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي ، ومؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2024) سيقامان في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ولأول مرة على الإطلاق، سيقام الحدثان الرئيسيان في نفس المدينة على التوالي، حيث من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سول بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي، بينما يتبعه مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية 2024، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في فندق كونراد سيول.

وستكرم النسخة الثامنة والعشرون من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإنجازات الرائعة لكرة القدم الآسيوية من خلال الكشف عن جائزة ماسة الاتحاد الآسيوي المرموقة، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا، إلى جانب مجموعة من الجوائز التي يتم من خلالها تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء لتصاعد أدائها ونجاحها سواء على أرض الملعب أو خارجه.

MENAFN12092024000110011019ID1108665702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث