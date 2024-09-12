سول تستضيف أضخم حدث كروي آسيوي في 2024

أكد الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس، أن النسختين القادمتين من الحدثين الرئيسيين للاتحاد القاري (حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي ، ومؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2024) سيقامان في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ولأول مرة على الإطلاق، سيقام الحدثان الرئيسيان في نفس المدينة على التوالي، حيث من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سول بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي، بينما يتبعه مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية 2024، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في فندق كونراد سيول.

وستكرم النسخة الثامنة والعشرون من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإنجازات الرائعة لكرة القدم الآسيوية من خلال الكشف عن جائزة ماسة الاتحاد الآسيوي المرموقة، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا، إلى جانب مجموعة من الجوائز التي يتم من خلالها تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء لتصاعد أدائها ونجاحها سواء على أرض الملعب أو خارجه.