معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال في الجولة الخامسة بالدوري الإسباني

يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته المثالية في الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فريق جيرونا يوم الاحد المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع بالمسابقة، في المقابل، يتواجد جيرونا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط حصدها من الفوز بمباراتين والتعادل في والخسارة في مثلها.

ويدخل برشلونة اللقاء بدافع الفوز بالمباراة من أجل الثأر من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام جيرونا بنتيجة واحدة هي 2 / 4.

قدم برشلونة عروضا قوية قبل فترة التوقف الدولي الحالية، وكان آخرها الفوز 7 / صفر على بلد الوليد، ولكن يخشى هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن تؤثر فترة التوقف على لاعبيه بالسلب في ظل ابتعادهم عن خوض المباريات.

لذلك، حرص فليك على تكثيف التدريبات من أجل استعادة التفاهم بين اللاعبين وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد لهم في اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

ويعلم فليك أن المباراة لن تكون سهلة في ظل رغبة جيرونا في تكرار الإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي عندما احتل المركز الثالث بعدما جمع 81 نقطة.

ويعول فليك على تألق الإسباني الشاب لامين يامال والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو وفيران توريس.

في المقابل يواجه ميجيل سانشيز، مدرب جيرونا، أزمة في خط الوسط خاصة وأن أوريول روميو، لن يكون متاحا لمواجهة ناديه الأصلي (برشلونة)، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق يانجل هيريرا باللقاء بسبب الإصابة.

ويعول سانشيز على الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الفوز في آخر مباراتين بالدوري.

وفي مباراة أخرى، يتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة مطاردته لفريق برشلونة على قمة الدوري عندما يواجه مضيفه ريال سوسيداد بعد غد السبت في ذات الجولة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز بمباراتين والتعادل في مثلهما، في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراتين.

ويتعين على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، خوض اللقاء بدون 6 لاعبين هم ديفيد ألابا، وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وداني سيبايوس، وإيدير ميليتاو وأوريلين تشواميني الذين يواصلون التأهيل بعد إصابتهم.

ورغم هذه الإصابات لكن أنشيلوتي يعول على تألق العديد من النجوم يأتي في مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

ويدخل الريال المباراة منتشيا بفوزه في آخر مباراة له بالدوري أمام ريال بيتيس بهدفين نظيفين.

ويأمل أنشيلوتي في تحقيق الفوز على سوسيداد خاصة وأنها ستكون المباراة الأخيرة للفريق قبل أن يستهل مشواره في النسخة الجديدة بدوري أبطال أوروبا حينما يواجه شتوتجارت الألماني الثلاثاء المقبل.



في المقابل، يدخل سوسيداد اللقاء بحثا عن تحقيق فوزه الأول بعدما فشل في آخر مباراتين من تحقيق أي انتصار حيث خسر أمام ألافيس 1 / 2 وتعادل مع خيتافي سلبيا في آخر مواجهتين، حيث يهدف لاستعادة توازنه في الدوري والتقدم خطوة في جدول الترتيب.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة حينما يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه ليجانيس.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت حيث يلعب ريال مايوركا مع فياريال وإسبانيول مع ديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية مع خيتافي.

وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيجو مع بلد الوليد، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد مع بلنسية.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين حيث يلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا.