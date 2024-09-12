موتسيبي يدشن إرث كأس أفريقيا في كوت ديفوار

(MENAFN
- Al-Bayan)
يزور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كوت ديفوار اليوم الخميس ويلتقي رئيس الدولة الحسن واتارا، في أبيدجان.
ويحضر موتسيبي ندوة كاف المتعلقة بالمدربين، والمخصصة لإرث كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، حيث ينضم إليه وزير الرياضة الإيفواري، ورئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين إدريس ديالو.
وبحسب الموقع الرسمي لكاف ستعطي فعالية إرث كأس أمم إفريقيا 2023، إشارة بداية ندوة المدربين لكأس أمم إفريقيا، والتي تقام اليوم الخميس وغدا الجمعة.
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