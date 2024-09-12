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موتسيبي يدشن إرث كأس أفريقيا في كوت ديفوار

9/12/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يزور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كوت ديفوار اليوم الخميس ويلتقي رئيس الدولة الحسن واتارا، في أبيدجان.

ويحضر موتسيبي ندوة كاف المتعلقة بالمدربين، والمخصصة لإرث كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، حيث ينضم إليه وزير الرياضة الإيفواري، ورئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، ياسين إدريس ديالو.

وبحسب الموقع الرسمي لكاف ستعطي فعالية إرث كأس أمم إفريقيا 2023، إشارة بداية ندوة المدربين لكأس أمم إفريقيا، والتي تقام اليوم الخميس وغدا الجمعة.

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