Thursday, 12 September 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


180 لاعبا يشاركون في بطولتي الاتحاد للناشئين والشباب الجودو

9/12/2024 5:15:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 180 لاعباً في منافسات كأس الاتحاد للجودو لفئتي الناشئين والشباب.

وتقام فعاليات البطولة الأولى في الموسم المحلي الجديد للعبة بعد غدٍ "السبت" على صالة الاتحاد في بني ياس شرق.

وتبدأ غداً إجراءات الميزان الرسمي للمشاركين في كل من صالة بني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.

MENAFN12092024000110011019ID1108665699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث