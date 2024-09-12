180 لاعبا يشاركون في بطولتي الاتحاد للناشئين والشباب الجودو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 180 لاعباً في منافسات كأس الاتحاد للجودو لفئتي الناشئين والشباب.
وتقام فعاليات البطولة الأولى في الموسم المحلي الجديد للعبة بعد غدٍ "السبت" على صالة الاتحاد في بني ياس شرق.
وتبدأ غداً إجراءات الميزان الرسمي للمشاركين في كل من صالة بني ياس ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.
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